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Защитник заменил удаленного в серии пенальти вратаря и отбил решающий удар (видео)

Защитник заменил удаленного в серии пенальти вратаря и отбил решающий удар (видео)
Обновлено 18:40 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер cmueller1662

Удивительный случай произошел в американской футбольной лиге МЛС.

В ночь на 22-е ноября (время киевское) Орландо Сити принимал Нью-Йорк Сити в рамках матча 1/8 финала серии плей-офф. Поединок в основное время завершился со счетом 1:1. За хозяев отличился известный португальский футболист Нани, а за гостей голом отметился Максим Шано.

А вот серия пенальти в этой встрече обернулась невероятной развязкой. Дело в том, что кипер хозяев Педро Гальесе прямо во время "футбольной лотереи" получил вторую желтую карточку и досрочно покинул поле. Согласно правил нельзя менять вратаря во время серии пенальти и Орландо выпустил на поле аргентинского защитника Родриго Шлегеля, который и занял место в рамке. В итоге Родриго потащил решающий удар и вывел свою команду в 1/4 финала.

Видео сейва Шлегеля с пенальти:

Полный видеообзор матча Орландо Сити - Нью-Йорк Сити 

Ранее "Телеграф" сообщал о суперголе в исполнении бывшего игрока Шахтера в МЛС.

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МЛС, Футбол.

Автор:

Телеграф
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