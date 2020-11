Защитник заменил удаленного в серии пенальти вратаря и отбил решающий удар (видео)

Удивительный случай произошел в американской футбольной лиге МЛС.

В ночь на 22-е ноября (время киевское) Орландо Сити принимал Нью-Йорк Сити в рамках матча 1/8 финала серии плей-офф. Поединок в основное время завершился со счетом 1:1. За хозяев отличился известный португальский футболист Нани, а за гостей голом отметился Максим Шано.

А вот серия пенальти в этой встрече обернулась невероятной развязкой. Дело в том, что кипер хозяев Педро Гальесе прямо во время "футбольной лотереи" получил вторую желтую карточку и досрочно покинул поле. Согласно правил нельзя менять вратаря во время серии пенальти и Орландо выпустил на поле аргентинского защитника Родриго Шлегеля, который и занял место в рамке. В итоге Родриго потащил решающий удар и вывел свою команду в 1/4 финала.

Видео сейва Шлегеля с пенальти:

Defender or goalkeeper? Rodrigo Schlegel can do it all. pic.twitter.com/4RPoQRio8z

— Major League Soccer (@MLS) November 21, 2020