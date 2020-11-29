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Боец UFC оседлал соперника, а затем нокаутировал его (видео)

Боец UFC оседлал соперника, а затем нокаутировал его (видео)
Обновлено 09:09 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер UFCNews

В воскресенье, 29 ноября (время киевское), в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся большой вечер смешанных единоборств UFC on ESPN 18. В главном бою шоу Энтони Смит победил Девина Кларка.

Нокаутом на вечере ММА отметился и американец Джонатан Пирс, который победил соотечественника Каи Камака. Встреча полулегковесов завершилась во втором раунде. Пирс повалил соперника лицом в канвас, а затем серией ударов добил оппонента. В итоге Джонатан добыл свою 10-ю победу при 4 поражениях. Камака, в свою очередь, проиграл в третий раз при 8-и победах.

Видео нокаута в бою Джонатан Пирс - Каи Камака:

Ранее "Телеграф" рассказывал о жутком нокауте на турнире Bellator 252

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Все по теме:

Нокаут, MMA, Смешанные единоборства.

Автор:

Телеграф
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