Боец UFC оседлал соперника, а затем нокаутировал его (видео)

В воскресенье, 29 ноября (время киевское), в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся большой вечер смешанных единоборств UFC on ESPN 18. В главном бою шоу Энтони Смит победил Девина Кларка.

Нокаутом на вечере ММА отметился и американец Джонатан Пирс, который победил соотечественника Каи Камака. Встреча полулегковесов завершилась во втором раунде. Пирс повалил соперника лицом в канвас, а затем серией ударов добил оппонента. В итоге Джонатан добыл свою 10-ю победу при 4 поражениях. Камака, в свою очередь, проиграл в третий раз при 8-и победах.

Видео нокаута в бою Джонатан Пирс - Каи Камака:

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