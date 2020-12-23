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Украинку признали лучшей прыгуньей в длину в мире

Украинку признали лучшей прыгуньей в длину в мире
Обновлено 14:10 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм marynabekh

В США признали украинку Марину Бех-Романчук лучшей прыгуньей в длину в 2020 году. Об этом сообщает trackandfieldnews.

Сообщается, что Бех-Романчук выиграла благодаря двум победам на этапах Бриллиантовой лиги. Также украинка обошла свою главную конкурентку немку Малайку Михамбо в очных противостояниях со счетом 2:1. Третье место в рейтинге заняла шведка Хадди Санья.

Кроме того, в рейтинге присутствуют еще три украинки. В секторе прыжков в высоту второе место заняла Ярослава Магучих, а третье - Юлия Левченко. Наши легкоатлетки уступили первое место россиянке Марии Ласицкене, которая хоть и не выступала на международных соревнованиях в 2020 году, но у себя на родине демонстрировала лучшие показатели. В семиборье на второй позиции расположилась еще одна украинка Алина Шух, Ее опередила Ивона Дадич из Австрии.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "вечный" рекорд Сергея Бубки был побит.

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Все по теме:

Легкая атлетика, Прыжки в высоту, Семиборье, Прыжки в длину, Юлия Левченко, Алина Шух, Ярослава Магучих, Марина Бех-Романчук.

Автор:

Телеграф
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