Дарья Билодид признана лучшей дзюдоисткой мира (фото)

20-летняя украинка Дарья Билодид стала лучшей дзюдоисткой по итогам 2019-2020 годов.

Об этом сообщила Международная федерация дзюдо (IJF).

Билодид является самой молодой двукратной чемпионкой мира по дзюдо в истории. Она выступает в категории до 48 килограмм.

Первую взрослую медаль она получила в марте 2017 года на открытом Континентальном кубке в Праге. В апреле того же года она стала чемпионкой Европы в категории до 48 килограмм

Дарья также заявляла, что намерена выиграть Олимпиаду в Токио, которая из-за пандемии перенесена на 2021 год.

Как сообщалось ранее, недавно стало известно, что Билодид рассталась с защитником Динамо Денисом Поповым. О причинах того, почему их пара распалась ни Билодид, ни Попов не сообщали.