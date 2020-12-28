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Дарья Билодид признана лучшей дзюдоисткой мира (фото)

Дарья Билодид признана лучшей дзюдоисткой мира (фото)
Обновлено 20:35 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм

20-летняя украинка Дарья Билодид стала лучшей дзюдоисткой по итогам 2019-2020 годов. 

Об этом сообщила Международная федерация дзюдо (IJF). 

Билодид является самой молодой двукратной чемпионкой мира по дзюдо в истории. Она выступает в категории до 48 килограмм. 

Первую взрослую медаль она получила в марте 2017 года на открытом Континентальном кубке в Праге. В апреле того же года она стала чемпионкой Европы в категории до 48 килограмм

Дарья также заявляла, что намерена выиграть Олимпиаду в Токио, которая из-за пандемии перенесена на 2021 год.

Как сообщалось ранее, недавно стало известно, что Билодид рассталась с защитником Динамо Денисом Поповым. О причинах того, почему их пара распалась ни Билодид, ни Попов не сообщали. 

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Дзюдо, Дарья Билодид.

Автор:

Телеграф
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