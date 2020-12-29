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Сумоист из Книги рекордов Гиннесса умер в 21 год

Сумоист из Книги рекордов Гиннесса умер в 21 год
12:36 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм big_hatoho

На 22 году жизни в Нальчике умер российский сумоист Джамбулат Хатохов, который в 2003 году был признан Книгой рекордов Гиннеса самым крупным ребенком в мире. Об этом сообщил тренер юниорской сборной РФ по мас-рестлингу Бетал Губжев.

"Ушел из жизни рекордсмен Книги рекордов Гинесса, первый сумоист Кабардино-Балкарской Республики Джамбулат Хатохов", - написал Губжев в instagram.

О причинах смерти спортсмена не сообщается.

 
 
 
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Публикация от Джамбулат Хатохов (@big_hatoho)

Джамбулат Хатохов родился в 1999 году в Тереке (Кабардино-Балкария). Мальчик стремительно набирал вес и к годовалому возрасту весил почти 17 кг. В первый класс он пошел с весом в 115 кг, а к 17-и годам побил отметку в 230 кг. Немного задумавшись о здоровье, он сбросил 50 кг к 18-и годам.

 
 
 
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Публикация от Джамбулат Хатохов (@big_hatoho)

 
 
 
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Публикация от Джамбулат Хатохов (@big_hatoho)

 
 
 
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Публикация от Джамбулат Хатохов (@big_hatoho)

Ранее "Телеграф" сообщал, что при странных обстоятельствах оборвалась жизнь продюсера "Игры Престолов".

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Все по теме:

Россия, Сумо, Джамбулат Хатохов.

Автор:

Телеграф
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