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Микроавтобус сборной России слетел в озеро (видео)

Микроавтобус сборной России слетел в озеро (видео)
Обновлено 11:45 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: кадр из видео

Микроавтобус сборной России по лыжным гонкам попал в аварию на границе Швейцарии и Италии. об этом сообщает Blick.

По информации источника, ДТП произошло в ночь на вторник. Транспортное средство, в котором находилось шесть человек вместе с водителем,  занесло, и машина съехала по крутому берегу прямо на замерзшее озеро, где чудом авто не ушло под лед. На место инцидента оперативно прибыли спасатели. Сообщается, что серьезных травм у потерпевших нет, а у одного человека диагностировали сотрясение мозга.

Позднее старший тренер сборной РФ по лыжным гонкам Юрий Бородавко сообщил, что в микроавтобусе находилась лишь бригада сервисменов сборной России.

Микроавтобус с сервисменами двигался к месту проведения "Тур де Ски", где с 1 по 10 января 2021 года пройдут лыжные старты.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинский футболист отделался смешным штрафом за "пьяное" ДТП.

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Все по теме:

Италия, ДТП, Швейцария, Лыжный спорт.

Автор:

Телеграф
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