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Российские лыжники сбили друг друга на финише в борьбе за медаль (видео)

Российские лыжники сбили друг друга на финише в борьбе за медаль (видео)
14:15 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: кадр из видео

Во время второй гонки "Тур де Ски" приключился курьезный эпизод. 

Российские гонщики упустили возможность полностью занять весь пьедестал масс-старта классическим стилем на 15 км. Во время заезда сразу три россиянина вели борьбу за второе и третье место со швейцарцем Дарио Колоньей. На спуске перед выходом на стадион Евгений Белов и Алексей Червоткин помешали другу другу и рухнули на снег. В итоге швейцарец без проблем завоевал серебро, а третьим пришел представитель РФ Иван Якимушкин. Победу отпраздновал россиянин Александр Большунов, обеспечивший себе комфортный отрыв еще за 5 км до финиша.

Видео инцидента с участием россиянин:

К слову, Червоткин, признанный организаторами виновником происшествия, финишировал седьмым, однако к его результату добавили три минуты штрафа.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российская делегация попала в страшное ДТП по дороге на "Тур де Ски".

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Все по теме:

Лыжный спорт, Тур де Ски, Евгений Белов, Алексей Червоткин, Александр Большунов.

Автор:

Телеграф
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