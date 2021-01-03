Российские лыжники сбили друг друга на финише в борьбе за медаль (видео)

Во время второй гонки "Тур де Ски" приключился курьезный эпизод.

Российские гонщики упустили возможность полностью занять весь пьедестал масс-старта классическим стилем на 15 км. Во время заезда сразу три россиянина вели борьбу за второе и третье место со швейцарцем Дарио Колоньей. На спуске перед выходом на стадион Евгений Белов и Алексей Червоткин помешали другу другу и рухнули на снег. В итоге швейцарец без проблем завоевал серебро, а третьим пришел представитель РФ Иван Якимушкин. Победу отпраздновал россиянин Александр Большунов, обеспечивший себе комфортный отрыв еще за 5 км до финиша.

Видео инцидента с участием россиянин:

К слову, Червоткин, признанный организаторами виновником происшествия, финишировал седьмым, однако к его результату добавили три минуты штрафа.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российская делегация попала в страшное ДТП по дороге на "Тур де Ски".