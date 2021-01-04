В России биатлонисты устроили массовый "побег", узнав о приезде допинг-офицеров

В конце декабря на российских соревнованиях по биатлону "Ижевская винтовка" случился странный инцидент. После прибытия допинг-офицеров РУСАДА (российская национальная антидопинговая организация) с соревнований массово снялись юниорки из Ханты-Мансийского автономного округа и юниоры из Тюменской области. При этом в организации зафиксировали массовое снятие спортсменов (от стартов отказались 33 биатлониста).

"Массовое снятие спортсменов с "Ижевской винтовки" не осталось без внимания со стороны Союза биатлонистов России (СБР). Обсуждаем эту ситуацию с представителями регионов, у всех были свои причины", - объяснил ситуацию президент СБР Виктор Майгуров в комментарии ТАСС.

Совсем недавно за нарушение антидопинговых правил на 4 года была дисквалифицирована российская биатлонистка Виктория Коновалова.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российские спортсмены не смогут выступать по флагом РФ на Олимпийских играх и чемпионатах мира до 2022 года.