Лыжный марафон обернулся для спортсменов угрозой ампутации (фото)

Лыжный марафон на 60 км завершился для многих спортсменов серьезными проблемами со здоровьем. Многие лыжники получили обморожения конечностей, ведь гонка проходила в 20-градусный мороз.

Шведская лыжница Бритта Юханссон-Норгрен, которая является призером чемпионатов мира в эстафете, опубликовала в соцсетях фото, на которых ее пальцы на ногах покрылись волдырями, что соответсвует второй стадии обморожения. В больнице оказался и норвежский лыжник Андреас Нигаард, занявший второе место в злополучном марафоне.

Серьезные проблемы со здоровьем наблюдаются у норвежца Михаэля Эклефа, у которого диагностировали некроз большого пальца ноги. Если ситуация не улучшится, то ему грозит ампутация. Немец Патрик Оттилингер рискует потерять два пальца на руке.

Жуткие кадры после соревнований спортсмены показали на своих страничках в Instagram:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Britta johansson norgren (@brittanorgren)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Andreas Nygaard (@nygaard90)

Фото: nrk.no

Фото: nrk.no

Ранее "Телеграф" рассказывал, как российские лыжники сбили друг друга перед финишем.