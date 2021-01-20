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Среда, 20.01.2021
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Лыжный марафон обернулся для спортсменов угрозой ампутации (фото)

Лыжный марафон обернулся для спортсменов угрозой ампутации (фото)
Обновлено 15:35 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм nygaard90

Лыжный марафон на 60 км завершился для многих спортсменов серьезными проблемами со здоровьем. Многие лыжники получили обморожения конечностей, ведь гонка проходила в 20-градусный мороз.

Шведская лыжница Бритта Юханссон-Норгрен, которая является призером чемпионатов мира в эстафете, опубликовала в соцсетях фото, на которых ее пальцы на ногах покрылись волдырями, что соответсвует второй стадии обморожения. В больнице оказался и норвежский лыжник Андреас Нигаард, занявший второе место в злополучном марафоне.

Серьезные проблемы со здоровьем наблюдаются у норвежца Михаэля Эклефа, у которого диагностировали некроз большого пальца ноги. Если ситуация не улучшится, то ему грозит ампутация. Немец Патрик Оттилингер рискует потерять два пальца на руке.

Жуткие кадры после соревнований спортсмены показали на своих страничках в Instagram:

 
 
 
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Публикация от Britta johansson norgren (@brittanorgren)

 
 
 
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Публикация от Andreas Nygaard (@nygaard90)

Фото: nrk.no

Фото: nrk.no

Ранее "Телеграф" рассказывал, как российские лыжники сбили друг друга перед финишем.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Лыжный спорт.
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