Федор Емельяненко госпитализирован в Москве

Легендарный российский боец ММА Федор Емельяненко, выступающий в промоушене Bellator, госпитализирован в Москве. Об этом сообщает Р-Спорт.

По информации источника, спортсмен попал в больницу номер 52, которая специализируется на лечении больных коронавирусом. Сам Федор уже вышел на связь и поблагодарил врачей за их нелегкий труд.

"Всем спасибо, кто искренне переживает за мое здоровье. Самочувствие у меня сейчас хорошее, иду на поправку. Благодарен врачам и медицинскому персоналу за заботу и ваш нелегкий труд", - написал Емельяненко на своей страничке в Instagram.

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"Телеграф" напоминает, что Федор Емельяненко провел в профи 46 боев, добыв 39 побед, еще одна схватка была признана несостоявшейся. "Последний Император" считается легендой ММА не только в РФ, но и в мире. В своем последнем поединке 44-летний россиянин нокаутировал Куинтона Джексона в первом раунде.