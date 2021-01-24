Российский лыжник ударил соперника палкой, а затем снес целую сборную (видео)

Скандальный инцидент произошел на финише эстафетной лыжной гонки 4х7,5 км в Лахти, которая проходила в рамках этапа Кубка мира в Финляндии. Лидер сборной России Александр Большунов, ведя борьбу с финном Йони Мяки за второе место, отметился агрессивным поведением.

В финишном створе Большунов посчитал, что финн специально заблокировал ему движение. Александр, недолго думая, врезал сопернику палкой. Но этого лидеру сборной РФ показалось мало и он, "замедляя" ход, врезался в празднующую команду Финляндии, повалив несколько лыжников.

Жесть дня в лыжах! Большунов дважды ударил финна палкой и получил деквалификацию. Александр не сдержал эмоций во время разборки в финишном створе pic.twitter.com/uqQz2760om — Eurosport.ru (@Eurosport_RU) January 24, 2021

Такое поведение не осталось незамеченным и судьи дисквалифицировали и Большунова, и первую сборную России. В итоге победу в эстафете отпраздновали норвежцы, второе место у финнов, а третье - у второй команды России.

"Телеграф" напоминает, что буквально вчера, 23 января, Большунов, ведя борьбу за "золото" с норвежцами в скиатлоне, упал в "мертвой" для камер зоне. После гонки россиянин обвинил во всем "норвежскую тактику".