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Российский лыжник-чемпион объяснил свой провал на финише "норвежской тактикой" (видео)

Российский лыжник-чемпион объяснил свой провал на финише "норвежской тактикой" (видео)
Обновлено 17:32 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм san_sanych_bolshunov

Российский лыжник Александр Большунов, борясь за медали в скиатлоне (гонка проходит в два этапа - классическим стилем, а затем свободным, - прим. ред.) на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия), упал в окружении норвежских спортсменов перед самим финишем. После заезда россиянин обвинил во всем "норвежскую тактику".

Российские лыжники сбили друг друга на финише в борьбе за медаль (видео)

"Это норвежская тактика. Кто виноват в падении? Это норвежская тактика", - рассказал Большунов в эфире телеканала NRK.

Добавим, что инцидент произошел на одном из заключительных спусков, когда спортсмены вели ожесточенную борьбу за медали. Камеры хоть и поймали данное происшествие на видео, однако все произошло возле деревьев и понять из-за чего упал представитель РФ тяжело.

Отметим, весь пьедестал по итогам скиатлона в Лахти заняли норвежцы. Первым финишировал Эмиль Иверсен,"серебро" завоевал Сьюр Рете, а тройку лучших замкнул еще один представитель Норвегии - Пол Голберг. Большунов после падения не сумел навязать борьбу скандинавам и занял лишь 5-е место.

"Телеграф" напоминает, что Большунов в этом сезоне выиграл престижную многодневку "Тур де Ски", которая проходила без норвежцев, решивших не выступать на соревнованиях из-за риска заболеть коронавирусом. Для сборной РФ поездка в Швейцарию на турнир едва не завершилась трагедией.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Лыжный спорт, Скиатлон, Александр Большунов.
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