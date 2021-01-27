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Велогонщицу не приняли в мужскую команду из-за откровенных фото

Велогонщицу не приняли в мужскую команду из-за откровенных фото
15:00 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм taragins

Бельгийская велогонщица Тара Гинс рассказала, что ее не взяли в мужскую команду из-за фотосессии в журнале Playboy. По словам спортсменки, у нее была устная договоренность с одной из неназванных команд. Она хотела учиться и находиться в машине сопровождения во время гонок, однако из-за ее откровенных снимков раздулся большой скандал и ей в итоге отказали.

"Мне без разницы, что соглашение расторгнуто. Так даже лучше. Я не хочу работать с людьми, которые не видят моих способностей и ведут себя как стадо. Очень жаль, что в велоспорте слишком много всего думают по этому поводу", - цитирует Тару cyclingnews.

На страничку Тары в Instagram подписано почти 30 тысяч людей. Велогонщица частенько радует своих подписчиков жаркими снимками.

Тара Гинс в красном купальнике

Тара Гинс в розовом купальнике

Тара Гинс в спортивной форме

Тара Гинс в розовом купальнике

Тара Гинс в желтом купальнике

Тара Гинс в черном купальнике

Тара Гинс в желтом купальнике

Тара Гинс в черном купальнике

Ранее "Телеграф" рассказывал об удивительном финише во время велогонки в Колумбии.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Велоспорт, Тара Гинс.
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