Велогонщицу не приняли в мужскую команду из-за откровенных фото

Бельгийская велогонщица Тара Гинс рассказала, что ее не взяли в мужскую команду из-за фотосессии в журнале Playboy. По словам спортсменки, у нее была устная договоренность с одной из неназванных команд. Она хотела учиться и находиться в машине сопровождения во время гонок, однако из-за ее откровенных снимков раздулся большой скандал и ей в итоге отказали.

"Мне без разницы, что соглашение расторгнуто. Так даже лучше. Я не хочу работать с людьми, которые не видят моих способностей и ведут себя как стадо. Очень жаль, что в велоспорте слишком много всего думают по этому поводу", - цитирует Тару cyclingnews.

На страничку Тары в Instagram подписано почти 30 тысяч людей. Велогонщица частенько радует своих подписчиков жаркими снимками.

Ранее "Телеграф" рассказывал об удивительном финише во время велогонки в Колумбии.