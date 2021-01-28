Бывший босс мирового биатлона получал от России взятки проститутками

Независимая комиссия Международного совета биатлонистов (IBU) под руководством Джонатана Тэйлора показала результаты расследования касательно бывшего главы IBU норвежца Андерса Бессеберга. Согласно выводам, опубликованным на официальном сайте организации, экс-босс мирового биатлона получал неправомерную выгоду от России взамен на лояльность и сокрытие положительных допинг-проб спортсменов из РФ.

Сообщается, что Бессеберг во время своего пребывания в РФ получал услуги проституток, за которые "платил кто-то другой". 74-летний норвежец подтвердил, что имел подобные связи в Москве в 2010-2014 годах. В Ханты-Мансийске в 2016 году у него завязались отношения с женщиной, которая представилась бывшей танцовщицей и фанаткой биатлона. Кроме того, Андерс подтвердил сексуальный контакт с россиянкой в Тюмени, которая не разговаривала на английском.

Также стало известно, что Бессеберг не раз бывал на охоте в России, где не платил ни за проживание, ни за снаряжение и трофеи.

По мнению Комиссии IBU, доказательства говорят о том, что Андерс "постоянно занимался протекцией российских интересов во всем, что делал".

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