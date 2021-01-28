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Бывший босс мирового биатлона получал от России взятки проститутками

Бывший босс мирового биатлона получал от России взятки проститутками
Обновлено 17:25 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер SkiNordique_net

Независимая комиссия Международного совета биатлонистов (IBU) под руководством Джонатана Тэйлора показала результаты расследования касательно бывшего главы IBU норвежца Андерса Бессеберга. Согласно выводам, опубликованным на официальном сайте организации, экс-босс мирового биатлона получал неправомерную выгоду от России взамен на лояльность и сокрытие положительных допинг-проб спортсменов из РФ.

Сообщается, что Бессеберг во время своего пребывания в РФ получал услуги проституток, за которые "платил кто-то другой". 74-летний норвежец подтвердил, что имел подобные связи в Москве в 2010-2014 годах. В Ханты-Мансийске в 2016 году у него завязались отношения с женщиной, которая представилась бывшей танцовщицей и фанаткой биатлона. Кроме того, Андерс подтвердил сексуальный контакт с россиянкой в Тюмени, которая не разговаривала на английском.

Также стало известно, что Бессеберг не раз бывал на охоте в России, где не платил ни за проживание, ни за снаряжение и трофеи.

По мнению Комиссии IBU, доказательства говорят о том, что Андерс "постоянно занимался протекцией российских интересов во всем, что делал". 

Ранее "Телеграф" рассказывал о большом скандале с российским лыжником.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Биатлон, Россия, IBU, Андерс Бессеберг.
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