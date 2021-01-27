"Первый и последний раз": российский лыжник зарекся бить соперников

Известный российский лыжник Александр Большунов извинился за свое поведение на финише эстафетной гонки в Лахти. Правда, чемпион "Тур де Ски-2021" считает, что нужно было наказать и финскую сборную. Также Большунов зарекся больше не бить палкой и не сбивать соперников.

"Я уже сказал, что в следующий раз, если повторится подобная ситуация, я буду спокоен. Конечно, это было в первый и последний раз. Но в тот день Мяки (финский гонщик, - прим. ред.) показал, как не нужно делать на лыжне, на финише. Я в свою очередь показал, как не нужно делать после таких инцидентов. Реально в моих мыслях было подъехать к Мяки и просто спросить, почему он поступил именно так. Но в тот момент, когда я начал оттормаживать перед ним, у меня сломалось крепление, и так отстегнулась лыжа, я в него врезался, потому что не смог вовремя затормозить. Думаю, в той ситуации нужно было дисквалифицировать как российскую, так и финскую команду", - приводит слова Большунова championat со ссылкой на норвежский ТВ-канал TV2.

Кроме того, сам Большунов отметил, что не знает, допустят ли его до следующих соревнований.

"Телеграф" напоминает, что на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Лахти (Финляндия) в эстафете 4х7,5 км на финише финский гонщик Йони Мяки в борьбе за второе место заблокировал "коридор" перед набравшим ход Большуновым. Россиянин, уткнувшись в оппонента, взмахнул палкой в сторону соперника, а после финиша просто врезался в финнов. За такой проступок представителю РФ даже грозит тюрьма.

Видео инцидента:

Жесть дня в лыжах! Большунов дважды ударил финна палкой и получил деквалификацию. Александр не сдержал эмоций во время разборки в финишном створе pic.twitter.com/uqQz2760om — Eurosport.ru (@Eurosport_RU) January 24, 2021

Ранее "Телеграф" сообщал, что до злополучной эстафеты Большунов упал в скиатлоне, ведя борьбу с норвежцами.