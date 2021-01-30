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Украинец Прима завоевал "золото" на чемпионате Европы по биатлону

Украинец Прима завоевал "золото" на чемпионате Европы по биатлону
Обновлено 15:03 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер IBU_CUP

В субботу, 30 января, на чемпионате Европы по биатлону в польском Душники-Здруй состоялся мужской персьюит. Победу в гонке одержал украинский спортсмен Артем Прима.

Несмотря на три промаха и соответственно три штрафных круга, 33-летний украинец продемонстрировал отличную скорость и в итоге опередил чеха Михала Крчмаржа, добывшего "серебро", и норвежца Хаварда Богетвейта, финишировавшим третьим. Еще два представителя Украины Цымбал и Тищенко заняли 17-е и 21-е место соответственно.

Результаты гонки преследования на 12,5 км:

1. Артем Прима (1+0+1+1) 32:11,3
2. Михал Крчмарж (0+0+0+1) +6,6
3. Хавард Богетвейт (0+0+1+2) +12,5
...
17. Богдан Цымбал (1+0+0+1) +1:08,6
21. Артем Тищенко (0+0+0+0) +1:14,3

Для Артема это индивидуальное "золото" ЧЕ стало вторым в карьере. 10 лет назад он выиграл биатлонное ЕВРО в индивидуальной гонке в Италии. Кроме того, на его счету командные победы в 2018 и 2020 годах в смешанной эстафете. Отметим на этом турнире это уже вторая медаль для Украины. Ранее Анастасия Меркушина стала второй в "индивидуалке".

"Телеграф" напоминает, что в этом сезоне наилучшим достижением украинских биатлонистов пока является "серебро" Юлии Джимы на этапе Кубка мира в Антхольце.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Биатлон, Артем Прима.
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