Джима завоевала "серебро" в Антхольце

В четверг, 21 января, в Антхольце состоялась первая гонка седьмого этапа Кубка мира по биатлону - женская "индивидуалка" на 15 км..

Победу в заезде одержала австрийская спортсменка Лиза Тереза Хаузер. Второй результат показала украинка Юлия Джима, а "бронзу" завоевала француженка Анаис Шевалье-Буше. Примечательно, что 30-летняя украинка стала единственной биатлонисткой в гонке, не допустившей промахов на всех четырех огневых рубежах.

В индивидуальной гонке финишировали еще три украинки: Елена Пидгрушная с одним промахом показала 16-й результат, Валя Семеренко с двумя промахами финишировала 28-й, а Дарья Блашко провалила гонку, заняв 57-е место. По итогам заезда Пидгрушная и Джима квалифицировались в масс-старт, который пройдет 23 января.

"Серебро" Джимы стало первой медалью национальной команды в Кубке мира 2020/21.

"Спасибо за поздравления! Сегодня, пожалуй, мой день (смеется). Я очень рада тому, что мне удалось закрыть все мишени на четырех рубежах! Погода сегодня очень хорошая, поскольку я люблю снег, особенно свежий (улыбается). Трасса в хорошем состоянии. Высота, конечно, давала о себе знать, бежалось очень нелегко. Но когда ехала на финишный круг, и мне кричали, что я борюсь за медали, это, конечно, придало мне сил. Мне удалось дотерпеть, я вторая, и очень рада (улыбается).", - цитирует Джиму biathlon.com.ua.

Видео цветочной церемонии:

Many congratulations to the Top 6 of the women's Individual in @biathlonantholz - enjoy a well deserved day of rest tomorrow! #ANT21https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/hz7SIJshha