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Массовые гуляния с танцами на деревьях: яркое видео с болельщиками "Тампы", празднующими победу в Супербоуле-2021

Массовые гуляния с танцами на деревьях: яркое видео с болельщиками "Тампы", празднующими победу в Супербоуле-2021
Обновлено 13:00 Сегодня Телеграф Фото: youtube

Болельщики клуба "Тампа-Бэй Бакканирс" по американскому футболу, отпраздновали победу своей команде в Супербоуле-2021. В главном матче сезона команда из Флориды обыграла "Канзас-Сити Чифс" со счетом 31:9.

Об этом сообщили championat.com.

Тысячи фанатов "Бакканирс" вышли на улицы Тампы. Они пели песни, танцевали и скандировали кричалки. 

Видео с места событий:

Для "Бакканирс" это второе чемпионство в истории. Их соперник до этого являлся действующим чемпионом НФЛ. Последний раз "Тампа" побеждала в Супербоуле лишь однажды – в 2003 году. 

Квотербек "Тампа-Бэй Бакканирс" Том Брэди стал семикратным победителем Супербоула. Брэди является абсолютным рекордсменом в истории по количеству чемпионских перстней. Предыдущие шесть титулов 43-летний квотербек завоевал в составе "Нью-Инглэнд Пэтриотс", за которых выступал 19 лет. В 2019 году Брэди на правах свободного агента перешёл в "Бакканирс" и с первой попытки стал чемпионом вместе с новой командой.

Стоит напомнить, что в матче регулярного сезона австралийской Лиги-А "Макартур" принимал "Вестерн Сидней". Во встрече, которая завершилась со счетом 2:2, случился необычный эпизод.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Все по теме:

США, Тампа, Американский футбол, Супербоул-2021.
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