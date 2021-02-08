Массовые гуляния с танцами на деревьях: яркое видео с болельщиками "Тампы", празднующими победу в Супербоуле-2021

Болельщики клуба "Тампа-Бэй Бакканирс" по американскому футболу, отпраздновали победу своей команде в Супербоуле-2021. В главном матче сезона команда из Флориды обыграла "Канзас-Сити Чифс" со счетом 31:9.

Об этом сообщили championat.com.

Тысячи фанатов "Бакканирс" вышли на улицы Тампы. Они пели песни, танцевали и скандировали кричалки.

Видео с места событий:

Для "Бакканирс" это второе чемпионство в истории. Их соперник до этого являлся действующим чемпионом НФЛ. Последний раз "Тампа" побеждала в Супербоуле лишь однажды – в 2003 году.

Квотербек "Тампа-Бэй Бакканирс" Том Брэди стал семикратным победителем Супербоула. Брэди является абсолютным рекордсменом в истории по количеству чемпионских перстней. Предыдущие шесть титулов 43-летний квотербек завоевал в составе "Нью-Инглэнд Пэтриотс", за которых выступал 19 лет. В 2019 году Брэди на правах свободного агента перешёл в "Бакканирс" и с первой попытки стал чемпионом вместе с новой командой.

Стоит напомнить, что в матче регулярного сезона австралийской Лиги-А "Макартур" принимал "Вестерн Сидней". Во встрече, которая завершилась со счетом 2:2, случился необычный эпизод.