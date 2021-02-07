Когда мяч не хочет в ворота: удивительный момент из Австралии (видео)

В матче регулярного сезона австралийской Лиги-А "Макартур" принимал "Вестерн Сидней". Во встрече, которая завершилась со счетом 2:2, случился необычный эпизод.

Одна из атак гостей едва не завершилась голом, однако на пути мяча сначала стал вратарь, отразивший удар в упор. Затем кипер ценой невероятных усилий вынес мяч с линии ворот кулаком, однако круглый вновь оказался у атакующих футболистов, один из которых пробил в своего же, а второй - угодил в каркас ворот.

Видео необычного момент пресс-служба А-лиги подписала: "Тот случай, когда ломается контроллер", намекая на ситуации, которые возникают в футбольных симуляторах.

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К слову в этом поединке был еще один необычный эпизод. Игрок гостей после подачи с углового оформил ассист "ударом скорпиона":

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Видеообзор матча "Макартур" - "Вестерн Сидней":

Ранее "Телеграф" рассказывал о хладнокровном сейве вратаря, ошибка которого едва не привела к голу.