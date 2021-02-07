Скачать
Воскресенье, 07.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
УЕФА перенес матч Лиги чемпионов "РБ Лейпциг" - "Ливерпуль" в Будапешт: что произошло
УЕФА перенес матч Лиги чемпионов "РБ Лейпциг" - "Ливерпуль" в Будапешт: что произошло
Дубль Ибрагимовича помог "Милану" разгромить последнюю команду Серии А (видео)
Дубль Ибрагимовича помог "Милану" разгромить последнюю команду Серии А (видео)
Боец ММА нокаутировал соперника зрелищным ударом "ножницы" (видео)
Боец ММА нокаутировал соперника зрелищным ударом "ножницы" (видео)
В Бельгии футболист использовал спину, чтобы принять мяч (видео)
В Бельгии футболист использовал спину, чтобы принять мяч (видео)

Когда мяч не хочет в ворота: удивительный момент из Австралии (видео)

Когда мяч не хочет в ворота: удивительный момент из Австралии (видео)
Обновлено 19:41 Сегодня Телеграф Фото: кадр из видео

В матче регулярного сезона австралийской Лиги-А "Макартур" принимал "Вестерн Сидней". Во встрече, которая завершилась со счетом 2:2, случился необычный эпизод.

Футболист в АПЛ забил невероятный гол со штрафного (видео)

Одна из атак гостей едва не завершилась голом, однако на пути мяча сначала стал вратарь, отразивший удар в упор. Затем кипер ценой невероятных усилий вынес мяч с линии ворот кулаком, однако круглый вновь оказался у атакующих футболистов, один из которых пробил в своего же, а второй - угодил в каркас ворот.

Видео необычного момент пресс-служба А-лиги подписала: "Тот случай, когда ломается контроллер", намекая на ситуации, которые возникают в футбольных симуляторах.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от The A-League (@aleague)

К слову в этом поединке был еще один необычный эпизод. Игрок гостей после подачи с углового оформил ассист "ударом скорпиона":

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от The A-League (@aleague)

Видеообзор матча "Макартур" - "Вестерн Сидней":

Ранее "Телеграф" рассказывал о хладнокровном сейве вратаря, ошибка которого едва не привела к голу.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 1,060

Все по теме:

Австралия, Футбол, Сейв, ФК Макартур, ФК Вестерн Сидней.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Футболист в АПЛ забил невероятный гол со штрафного (видео)
02 В Бельгии футболист забил удивительный соло гол, уйдя от подката (видео)
03 Волков нокаутировал Оверима на турнире UFC (видео)
04 Вертолет, огонь и фейерверк: футболист "Шахтера" сделал предложение своей девушке (фото)
05 "Постаревший" Роналду забил блестящий гол "Роме" (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь