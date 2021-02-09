ЧМ-2021 по биатлону: расписание и результаты гонок

В среду, 10 февраля, в Поклюке (Словения) стартует 55-й чемпионат мира по биатлону. Первой дисциплиной на биатлонном мундиале станет смешанная эстафета, а последней - мужской масс-старт. Соревнования продлятся до 21 февраля. За ходом всех гонок в режиме-LIVE в Украине можно наблюдать на телеканале "UA:Перший".

Расписание и результаты гонок чемпионата мира-2021 по биатлону (время киевское)

10.02.2021 - 16:00 - Смешанная эстафета

12.02.2021 - 15:30 - Спринт, мужчины

13.02.2021 - 15:30 - Спринт, женщины

14.02.2021 - 14:15 - Гонка преследования, мужчины

14.02.2021 - 16:30 - Гонка преследования, женщины

16.02.2021 - 13:05 - Индивидуальная гонка, женщины

17.02.2021 - 15:30 - Индивидуальная гонка, мужчины

18.02.2021 - 16:15 - Одиночная смешанная эстафета

20.02.2021 - 12:45 - Эстафета, женщины

20.02.2021 - 16:00 - Эстафета, мужчины

21.02.2021 - 13:30 - Масс-старт, женщины

21.02.2021 - 16:15 - Масс-старт, мужчины

В этой статье будут добавлены результаты всех гонок.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российским биатлонистам запрещено публиковать снимки с флагом РФ в соцсетях на период чемпионата мира.