ЧМ-2021 по биатлону: расписание и результаты гонок

В среду, 10 февраля, в Поклюке (Словения) стартует 55-й чемпионат мира по биатлону. Первой дисциплиной на биатлонном мундиале станет смешанная эстафета, а последней - мужской масс-старт. Соревнования продлятся до 21 февраля. За ходом всех гонок в режиме-LIVE в Украине можно наблюдать на телеканале "UA:Перший".
Расписание и результаты гонок чемпионата мира-2021 по биатлону (время киевское)
В этой статье будут добавлены результаты всех гонок.
Ранее "Телеграф" сообщал, что российским биатлонистам запрещено публиковать снимки с флагом РФ в соцсетях на период чемпионата мира.