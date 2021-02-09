Скачать
Вторник, 09.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
"Мариуполь" открестился от футболиста, устроившего пьяное ДТП
"Мариуполь" открестился от футболиста, устроившего пьяное ДТП
Селезнев узнал, кто слил его из "Колоса" (видео)
Селезнев узнал, кто слил его из "Колоса" (видео)
Суарес побил рекорд Роналду (видео)
Суарес побил рекорд Роналду (видео)
Защитник "Динамо" переходит в европейский клуб
Защитник "Динамо" переходит в европейский клуб

ЧМ-2021 по биатлону: расписание и результаты гонок

ЧМ-2021 по биатлону: расписание и результаты гонок
Обновлено 17:20 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер BiatlonPokljuka

В среду, 10 февраля, в Поклюке (Словения) стартует 55-й чемпионат мира по биатлону. Первой дисциплиной на биатлонном мундиале станет смешанная эстафета, а последней - мужской масс-старт. Соревнования продлятся до 21 февраля. За ходом всех гонок в режиме-LIVE в Украине можно наблюдать на телеканале "UA:Перший".

Расписание и результаты гонок чемпионата мира-2021 по биатлону (время киевское)

  • 10.02.2021 - 16:00 - Смешанная эстафета
  • 12.02.2021 - 15:30 - Спринт, мужчины
  • 13.02.2021 - 15:30 - Спринт, женщины
  • 14.02.2021 - 14:15 - Гонка преследования, мужчины
  • 14.02.2021 - 16:30 - Гонка преследования, женщины
  • 16.02.2021 - 13:05 - Индивидуальная гонка, женщины
  • 17.02.2021 - 15:30 - Индивидуальная гонка, мужчины
  • 18.02.2021 - 16:15 - Одиночная смешанная эстафета
  • 20.02.2021 - 12:45 - Эстафета, женщины
  • 20.02.2021 - 16:00 - Эстафета, мужчины
  • 21.02.2021 - 13:30 - Масс-старт, женщины
  • 21.02.2021 - 16:15 - Масс-старт, мужчины

В этой статье будут добавлены результаты всех гонок.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российским биатлонистам запрещено публиковать снимки с флагом РФ в соцсетях на период чемпионата мира.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 174

Все по теме:

Биатлон, Словения, Поклюка, ЧМ-2021 по биатлону.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Селезнев узнал, кто слил его из "Колоса" (видео)
02 Футболист "Шахтера" устроил пьяное ДТП на глазах полиции (видео)
03 "Из меня делают алкоголика": Селезнев подробно рассказал о своем отчислении из "Колоса" (видео)
04 Футболист "Динамо" рассказал, как Луческу схватил его за бороду (видео)
05 Дубль Левандовски вывел "Баварию" в финал Клубного чемпионата мира (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь