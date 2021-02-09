Российских биатлонистов лишили флага даже в соцсетях

Уже в среду, 10 февраля, в словенской Поклюке стартует чемпионат мира по биатлону-2021. Санкции Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) будут действовать на российскую делегацию даже в соцсетях. Об этом сообщат ТАСС.

Таким образом, спортсменам из РФ на период ЧМ-2021 будет запрещено размещать фотографии с государственной символикой в соцсетях. К слову, российских журналистов данное ограничение не коснется, однако передавать подобную символику спортсменам им запрещено.

"Телеграф" напоминает,что по решению Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS), российским спортсменам запрещено использовать национальную символику (флаг, гимн и т.д.) на соревнованиях уровня ЧМ и Олимпиады до 16 декабря 2022 года.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как российские биатлонисты устроили массовый "побег" от допинг-офицеров. Совсем недавно стало известно о взятках, которые получал бывший глава мирового биатлона от РФ.