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Украинская олимпийская чемпионка жестко поставила на место российскую журналистку за фейк

Украинская олимпийская чемпионка жестко поставила на место российскую журналистку за фейк
13:14 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм oksanabaiul

Прославленная украинская фигуристка, олимпийская чемпионка 1994 года Оксана Баюл раскритиковала российскую журналистку "Матч ТВ" Эмму Гаджиеву. Дело в том, что Эмма в своем интервью заявила, что Баюл была одной из фигуристок, которая приехала на Олимпиаду вторым номером и выиграла Игры, хотя украинка приехала на соревнования в Лиллехаммер в качестве действующей чемпионки мира.

"Многоуважаемая Эмма, каким это вторым номером я приехала на Олимпийские игры? Чемпион мира - это не второй номер, а первый. Если вы не помните Олимпийские игры 1994 года, то тогда лучше не упоминать мое имя. А то вы окажетесь не специалистом в сфере журналистики, а желтой прессой "помойка"", - написала Ба.юл на своей страничке в Instagram.

Гаджиева в комментарии под постом извинилась перед Оксаной, а также объяснилась, что такую информацию она озвучила в интервью со слов заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяны Тарасовой.

"За эти слова я уже извинилась в прямом эфире. К сожалению, я на слово поверила Татьяне Тарасовой, которая в прямом эфире сказала о том, что исторически так сложилось, что та, кто выигрывает предолимпийский чемпионат мира, не выигрывает Олимпийские игры. У меня ни в коем случае не было злого умысла. Конечно, это не снимает с меня ответственности, я должна была перепроверить информацию, но решила, что за великими тренерами перепроверять не нужно. Я исправилась в прямом эфире, который был после этих слов, и приношу свои извинения лично вам!", - написала Эмма.

Позднее Баюл удалила пост.

Напомним, на Олимпиаде в Лиллехаммере Оксана Баюл выиграла "золото" в одиночном катании, а в 1993 году они триумфовала на чемпионате мира в Праге.

"Золотое" выступление Баюл на Олимпиаде-1994:

Ранее "Телеграф" сообщал, что в России погибла известная фигуристка.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Оксана Баюл.
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