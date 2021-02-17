Украинская гимнастка-чемпионка сообщила о страшном диагнозе

Двукратная чемпионка Европы по художественной гимнастике, бронзовая призерка чемпионата мира украинка Валерия Юзвяк сообщила на своей страничке в Instagram, что больна раком.

"Всем привет. Если честно, то пишу и руки дрожат...Мне поставили диагноз: рабдомиосаркома. Я знаю, что среди вас есть множество добрых и отзывчивых людей, поэтому хочу попросить у вас финансовой помощи, так как сумма действительно очень большая. Заранее большое спасибо. Я Вас всех очень люблю. Будьте здоровы", - написала спортсменка на своей странице в Instagram.

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По словам Валерии, ей требуется длительное и дорогостоящее лечение в Германии, однако шансы на выздоровления у нее достаточно высоки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Valeriia Yuzviak (@valeriia_yuzviak)

Справка: Рабдомиосаркома - злокачественная опухоль, происходящая из скелетной (поперечно-полосатой) мышцы; у взрослых характеризуется слабо дифференцированными продолговатыми или округлыми, причудливой формы клетками с большими ярко окрашенными ядрами. Плеоморфная рабдомиосаркома может развиться у человека в позднем зрелом возрасте; обычно эта опухоль поражает мышцы конечностей.

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