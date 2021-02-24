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Гольфист Тайгер Вудс серьезно пострадал в аварии: что известно о его состоянии

Гольфист Тайгер Вудс серьезно пострадал в аварии: что известно о его состоянии
10:11 Сегодня Телеграф Фото: twitter

23 февраля известный гольфист Тайгер Вудс попал в серьезное ДТП. 45-летний спортсмен перевернулся на своем внедорожнике в Лос-Анджелеса - автомобиль Вудса слетел с дороги, перевернулся и был сильно поврежден.

Об этом сообщает BBC.

Легенда гольфа сейчас находится в больнице. У Вудса констатировали серьезные травмы, у него были “открытые переломы” нижней части правой ноги и лодыжки, а большую берцовую кость пробил железный прут.

Спортсмену провели срочную операцию. Травмы стопы и лодыжки стабилизировали винтами и штифтами.

На 24 февраля Тайгер Вудс находится в сознании и постепенно восстанавливается после операции и аварии.

 

Ранее, "Телеграф" писал, что 23 февраля двое сноубордистов во время катания на досках на Эльбрусе провалились под снег и выжили благодаря снежному куполу.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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ДТП, Авария, Тайгер Вудс, Спортсмен.
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