Сборную Украины по биатлону дисквалифицировали на Кубке мира в Чехии (видео)

В четверг, 4 марта, в чешском Нове-Место стартовал восьмой этап Кубка мира по биатлону. В первый соревновательный день состоялась женская эстафетная гонка, в которой сборная Украины была дисквалифицирована. Позднее организаторы изменили свое решение.

Победу в эстафете одержали шведки, вторыми сенсационно пришли представители Беларуси, а замкнули тройку лучших француженки. Сборная Украины провела гонку в боевом составе: Дарья Блашко, Юлия Джима, Анастасия Меркушина и Елена Пидгрушная. Украинки финишировали четвертыми, однако их результат был аннулирован жюри из-за неправильной передачи эстафеты после второго этапа. Джима с первой попытки не сумела коснуться до Меркушиной в коридоре передачи эстафеты и сделала это лишь за его пределами. В итоге наши девчонки получили дисквалификацию от организаторов.

Отметим, позднее ФБУ подала протест и команда Украины все-таки заняла заслуженное четвертое место. Мотивировалось данное решение тем, что касание приклада Анастасии Меркушиной Юлия Джима провела в пределах коридора.

Видео второй передачи эстафеты:

Биатлон. Кубок мира. Нове-Место, Чехия

Эстафета. Женщины

1. Швеция (0+6) 1:03:26,6

2. Беларусь (0+9) +1,2

3. Франция (1+8) +27,8

4. Украина (1+10) +28,7

5. Норвегия (1+10) +40,0

6. США США (0+7) +40,1

Полные результаты эстафеты доступны по ссылке.

Ранее "Телеграф" сообщал, где и когда смотреть все гонки на этапе КМ в Нове-Место.