Сборную Украины по биатлону дисквалифицировали на Кубке мира в Чехии (видео)

В четверг, 4 марта, в чешском Нове-Место стартовал восьмой этап Кубка мира по биатлону. В первый соревновательный день состоялась женская эстафетная гонка, в которой сборная Украины была дисквалифицирована. Позднее организаторы изменили свое решение.
Победу в эстафете одержали шведки, вторыми сенсационно пришли представители Беларуси, а замкнули тройку лучших француженки. Сборная Украины провела гонку в боевом составе: Дарья Блашко, Юлия Джима, Анастасия Меркушина и Елена Пидгрушная. Украинки финишировали четвертыми, однако их результат был аннулирован жюри из-за неправильной передачи эстафеты после второго этапа. Джима с первой попытки не сумела коснуться до Меркушиной в коридоре передачи эстафеты и сделала это лишь за его пределами. В итоге наши девчонки получили дисквалификацию от организаторов.
Отметим, позднее ФБУ подала протест и команда Украины все-таки заняла заслуженное четвертое место. Мотивировалось данное решение тем, что касание приклада Анастасии Меркушиной Юлия Джима провела в пределах коридора.
Видео второй передачи эстафеты:
Second exchange women relay
1. @TirilEckhoff Lien
2. Braisaz-Bouchet C. Chevalier
3. Dzhima Merkushynahttps://t.co/bk5aBBso9Q | #nmnm21 pic.twitter.com/OrwCyeyl71
— IBU World Cup (@IBU_WC) March 4, 2021
Биатлон. Кубок мира. Нове-Место, Чехия
Эстафета. Женщины
1. Швеция (0+6) 1:03:26,6
2. Беларусь (0+9) +1,2
3. Франция (1+8) +27,8
4. Украина (1+10) +28,7
5. Норвегия (1+10) +40,0
6. США США (0+7) +40,1
Полные результаты эстафеты доступны по ссылке.
Ранее "Телеграф" сообщал, где и когда смотреть все гонки на этапе КМ в Нове-Место.