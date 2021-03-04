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Сборную Украины по биатлону дисквалифицировали на Кубке мира в Чехии (видео)

Сборную Украины по биатлону дисквалифицировали на Кубке мира в Чехии (видео)
18:47 Сегодня Телеграф Фото: biathlon.com.ua

В четверг, 4 марта, в чешском Нове-Место стартовал восьмой этап Кубка мира по биатлону. В первый соревновательный день состоялась женская эстафетная гонка, в которой сборная Украины была дисквалифицирована. Позднее организаторы изменили свое решение.

Победу в эстафете одержали шведки, вторыми сенсационно пришли представители Беларуси, а замкнули тройку лучших француженки. Сборная Украины провела гонку в боевом составе: Дарья Блашко, Юлия Джима, Анастасия Меркушина и Елена Пидгрушная. Украинки финишировали четвертыми, однако их результат был аннулирован жюри из-за неправильной передачи эстафеты после второго этапа. Джима с первой попытки не сумела коснуться до Меркушиной в коридоре передачи эстафеты и сделала это лишь за его пределами. В итоге наши девчонки получили дисквалификацию от организаторов. 

Отметим, позднее ФБУ подала протест и команда Украины все-таки заняла заслуженное четвертое место. Мотивировалось данное решение тем, что касание приклада Анастасии Меркушиной Юлия Джима провела в пределах коридора. 

Видео второй передачи эстафеты:

Биатлон. Кубок мира. Нове-Место, Чехия

Эстафета. Женщины

1. Швеция (0+6) 1:03:26,6
2. Беларусь (0+9) +1,2
3. Франция (1+8) +27,8
4. Украина (1+10) +28,7
5. Норвегия (1+10) +40,0
6. США США (0+7) +40,1

Полные результаты эстафеты доступны по ссылке.

Ранее "Телеграф" сообщал, где и когда смотреть все гонки на этапе КМ в Нове-Место.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Биатлон, Сборная Украины по биатлону.
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