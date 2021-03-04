Нове-Место-2021: расписание и результаты гонок Кубка мира по биатлону

В четверг, 4 марта, в Чехии стартует восьмой этап Кубка мира по биатлону. Соревнования будут проходить в Нове-Место. С расписанием гонок можно ознакомиться ниже.
Расписание гонок на 8-м этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место:
Отметим, все гонки в прямом эфире в Украине покажет телеканал "UA: Перший". Онлайн-трансляция соревнований доступна по ссылке.
"Телеграф" напоминает, что в феврале завершился чемпионат мира по биатлону, на котором сборная Украины завоевала одну медаль. Женская эстафетная команда взяла "бронзу".