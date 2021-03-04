Нове-Место-2021: расписание и результаты гонок Кубка мира по биатлону

В четверг, 4 марта, в Чехии стартует восьмой этап Кубка мира по биатлону. Соревнования будут проходить в Нове-Место. С расписанием гонок можно ознакомиться ниже.

Расписание гонок на 8-м этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место:

04.03.2021 - 17:05 - Эстафета, женщины

05.03.2021 - 16:20 - Эстафета, мужчины

06.03.2021 - 12:00 - Спринт, женщины

06.03.2021 - 16:40 - Спринт, мужчины

07.03.2021 - 13:00 - Гонка преследования, женщины

07.03.2021 - 17:00 - Гонка преследования, мужчины

Отметим, все гонки в прямом эфире в Украине покажет телеканал "UA: Перший". Онлайн-трансляция соревнований доступна по ссылке.

"Телеграф" напоминает, что в феврале завершился чемпионат мира по биатлону, на котором сборная Украины завоевала одну медаль. Женская эстафетная команда взяла "бронзу".