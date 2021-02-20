Сборная Украины выиграла "бронзу" на чемпионате мира по биатлону

В субботу, 20 февраля, на чемпионате мира по биатлону в Поклюке (Словения) состоялась женская эстафета. Сборная Украины в составе Анастасии Меркушиной, Юлии Джимы, Дарьи Блашко и Елены Пидгрушной заняла третье место.

Победу в эстафете добыли норвежки, второе место заняли немки. Отметим, Пидгрушная вела борьбу за "серебро" до последних метров, однако Франциска Пройс опередила украинку в финишном створе. Для сборной Украины эта "бронза" стала третьей подряд на чемпионатах мира в этой дисциплине.

Биатлон. Чемпионат мира. Эстафета. Женщины

1. Норвегия - 1:10.39,0 (0+11)

2. Германия - + 8,8 (0+5)

3. Украина - + 9,2 (0+7)…

Полные результаты гонки доступны по ссылке.

Лучшие моменты гонки:

"Телеграф" напоминает, ранее сборная Украины была близка к медали в смешанной эстафете, однако Пидгрушная провалила последнюю стрельбу и финишировала лишь четвертой. После гонки Елена обвинила шведскую спортсменку в неспортивной борьбе.

Отметим, 20 февраля в 16:00 по киевскому времени на старт выйдут мужчины.

С расписанием и результатами всех гонок на чемпионате мира по биатлону в Поклюке можно ознакомиться у нас на сайте.