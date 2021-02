Сборная Украины выиграла "бронзу" на чемпионате мира по биатлону

В субботу, 20 февраля, на чемпионате мира по биатлону в Поклюке (Словения) состоялась женская эстафета. Сборная Украины в составе Анастасии Меркушиной, Юлии Джимы, Дарьи Блашко и Елены Пидгрушной заняла третье место.

Победу в эстафете добыли норвежки, второе место заняли немки. Отметим, Пидгрушная вела борьбу за "серебро" до последних метров, однако Франциска Пройс опередила украинку в финишном створе. Для сборной Украины эта "бронза" стала третьей подряд на чемпионатах мира в этой дисциплине.

Биатлон. Чемпионат мира. Эстафета. Женщины

Полные результаты гонки доступны по ссылке.

Лучшие моменты гонки:

What a thriller! Once again, Norway are women relay World Champions

@NSSF_Biathlon

@skiverband

@OlympicUA https://t.co/bk5aBBso9Q | #pokljuka2021 pic.twitter.com/AsGustw2ST

— IBU World Cup (@IBU_WC) February 20, 2021