Сборная Украины выиграла "бронзу" на чемпионате мира по биатлону

В субботу, 20 февраля, на чемпионате мира по биатлону в Поклюке (Словения) состоялась женская эстафета. Сборная Украины в составе Анастасии Меркушиной, Юлии Джимы, Дарьи Блашко и Елены Пидгрушной заняла третье место.
Победу в эстафете добыли норвежки, второе место заняли немки. Отметим, Пидгрушная вела борьбу за "серебро" до последних метров, однако Франциска Пройс опередила украинку в финишном створе. Для сборной Украины эта "бронза" стала третьей подряд на чемпионатах мира в этой дисциплине.
Биатлон. Чемпионат мира. Эстафета. Женщины
Полные результаты гонки доступны по ссылке.
Лучшие моменты гонки:
What a thriller! Once again, Norway are women relay World Champions
@NSSF_Biathlon
@skiverband
@OlympicUA https://t.co/bk5aBBso9Q | #pokljuka2021 pic.twitter.com/AsGustw2ST
— IBU World Cup (@IBU_WC) February 20, 2021
"Телеграф" напоминает, ранее сборная Украины была близка к медали в смешанной эстафете, однако Пидгрушная провалила последнюю стрельбу и финишировала лишь четвертой. После гонки Елена обвинила шведскую спортсменку в неспортивной борьбе.
Отметим, 20 февраля в 16:00 по киевскому времени на старт выйдут мужчины.
С расписанием и результатами всех гонок на чемпионате мира по биатлону в Поклюке можно ознакомиться у нас на сайте.