ЧМ-2021 по биатлону: награждение украинок в Поклюке (видео)

В словенской Поклюке состоялся самый долгожданный старт сезона для украинских болельщиков биатлона - женская эстафета. Украинки не сумели победить, но подарили фанам массу приятных эмоций, заняв итоговое третье место. После гонки девушек ждали заслуженные награды - бронзовые медали первенства.

Международный союз биатлонистов (IBU) на своей официальной страничке в twitter опубликовал церемонию награждения спортсменок.

The medal ceremony wraps up a great women's relay at the World Championships in @BiatlonPokljuka - but in just a short while we'll be back with the next competition: the men's relay https://t.co/bk5aBBso9Q | #pokljuka2021 pic.twitter.com/HyTEh6tgLO

— IBU World Cup (@IBU_WC) February 20, 2021