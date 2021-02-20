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ЧМ-2021 по биатлону: награждение украинок в Поклюке (видео)

ЧМ-2021 по биатлону: награждение украинок в Поклюке (видео)
Обновлено 14:48 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер ibu_biathlonworld

В словенской Поклюке состоялся самый долгожданный старт сезона для украинских болельщиков биатлона - женская эстафета. Украинки не сумели победить, но подарили фанам массу приятных эмоций, заняв итоговое третье место. После гонки девушек ждали заслуженные награды - бронзовые медали первенства.

Международный союз биатлонистов (IBU) на своей официальной страничке в twitter опубликовал церемонию награждения спортсменок.

"Телеграф" напоминает, что победу в женской эстафете уверенно добыли норвежки, а второе место заняли немки. 20 февраля на старт также выйдут и мужчины. С расписанием трансляций, а также результатами всех гонок на ЧМ-2021 в Поклюке можно ознакомиться у нас на сайте.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Биатлон, Сборная Украины по биатлону, ЧМ-2021 по биатлону.
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