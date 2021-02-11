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"Выталкивала меня в кусты": Пидгрушная обвинила соперницу в неспортивном поведении на финише

"Выталкивала меня в кусты": Пидгрушная обвинила соперницу в неспортивном поведении на финише
Обновлено 10:30 Сегодня Телеграф Фото: biathlon.com.ua

Украинская биатлонистка Елена Пидгрушная прокомментировал результаты смешанной эстафеты на чемпионате мира по биатлону в Поклюке (Словения). Сборная Украины заняла четвертое место, хотя боролась за медали до последних метров дистанции. Финишером Желто-синих была Елена, которая в финишном створе уступила шведке Ханне Эберг. По словам украинки, ее соперница вела нечестную борьбу на трассе, порой выталкивая ее в кусты. 

"На последнем круге на основном подъеме я достаточно близко подобралась к шведке, и на спуск, по сути, уже шла ей в спину. Лыжи работали очень хорошо, и я понимала, что могу бороться и даже обойти ее. Когда пошла вторая половина круга, я начала обходить Эберг по правой стороне трассы. Но она, увидев меня справа, начала смещаться в сторону, выталкивая меня на "свежак" (свежий не обкатанный снег, - прим. ред.), а иногда даже в кусты. То, что я кричала: "Хоп, хоп!", не имело никакой реакции, и как только она видела, что я ее обгоняю, просто подрезала, и так было несколько раз. Это абсолютно неспортивное поведение, и, откровенно говоря, за 20 лет в спорте я такую наглость и хамство видела впервые.

После этого на последний подъем я уже пошла за ней, потом на спуск, лыжи прекрасно катили, и даже несмотря на то что я вновь вышла в "свежак", я начала шведку обгонять, фактически выравнялась, и в этот момент она просто начала переставлять лыжи между моих. Я чуть не упала, и понятно, что движение было заблокировано. Выходя на финиш, я уже пыталась обойти то справа, то слева, но история повторялась вновь и вновь: она смещалась то правее, то левее, полностью перекрывая любые мои маневры. Повторюсь, это абсолютно недопустимое поведение в спорте, и я считаю, что таких спортсменов нужно наказывать.

Можно сказать, что это - лишь эмоции от потерянной медали. Но я полностью отвечаю за свои слова. На трассе есть камеры, и даже если эти моменты не попали в трансляцию, все это можно увидеть при просмотре видеозаписи", - цитирует Пидгрушную biathlon.com.ua.

Также Елена объяснила, почему украинская сторона не подала протест.

"Да, думаю, что протест имел смысл. Более того, если бы так поступила я, то мы бы еще не доехали до финиша, а меня бы уже дисквалифицировали, или наказали иным образом. Но у нас получилось такое стечение обстоятельств, что в финишном городке не было тренеров, а пока я дошла до нашей кабинки на стадионе, началось уже собрание жюри, членом которого был Юрай Санитра (главный тренер сборной Украины, - прим. ред.). А Юрай - единственный человек в нашей делегации, в компетенции которой подавать протесты. Поэтому мы, собственно, просто не успели это сделать - не хватило каких-то считанных минут ...", - добавила спортсменка.

С расписанием и результатами всех гонок на ЧМ-2021 по биатлону можно ознакомиться у нас на сайте.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Биатлон, Елена Пидгрушная, ЧМ-2021 по биатлону.
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