Украина оказалась в шаге от медали в первой гонке на ЧМ-2021 по биатлону

В среду, 10 февраля, в словенской Поклюке стартовал 55-й чемпионат мира по биатлону. В первый соревновательный день состоялась смешанная эстафета.

Сборная Украины в составе Артема Примы, Дмитрия Пидручного, Юлии Джимы и Елены Пидгрушной заняла четвертое место. Победу в гонке одержала команда Норвегии, вторыми финишировали австрийцы, а третье место досталось шведам. Отметим, Желто-синие боролись за медаль вплоть до самого финиша, однако Пидгрушная растеряла преимущество на последнем огневом рубеже, а в финишном створе в борьбе за "бронзу" Елена уступила Ханне Эберг.

Результаты смешанной эстафеты в Поклюке:

1. Норвегия (0+11) 1:20:19,3

2. Австрия (0+2) +27,0

3. Швеция (0+8) +30,6

4. Украина (0+8) +31,1

5. Франция (1+10) +46,2

6. Италия (0+6) +58,9

Полные результаты гонки будут доступны здесь позднее.

Примечательно, что смешанная эстафета в Поклюке стала уникальным событием в биатлоне, ведь женщины и мужчины преодолели одинаковую дистанцию в 7,5 км. Кроме того, финишерами сборных были именно женщины.

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