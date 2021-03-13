В Чехии матча освещения едва не прибила биатлониста (видео)

На 9-м этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место (Чехия) произошел инцидент. На одном из участков трассы упала мачта освещения, которая чудом не задела спортсменов.

В пятницу, 12 марта, во время тренировки перед женским спринтом конструкция весом около тонны рухнула на трассу как раз в тот момент, когда на ней двигались биатлонисты. По информации СМИ, мачта едва не задела российского тренера сборной Южной Кореи Андрея Прокунина. После инцидента организаторы проверили все подобные конструкции, и женская спринтерская гонка прошла в безопасности.

Видео падения мачты освещения доступно в сети:

Мачта освещения чуть не прибила биатлонистов на трассе в Нове-Место Конструкция упала во время тренировки перед спринтом. Рядом был российский тренер корейской сборной Андрей Прокунин. Он признался, что еще немного – и уже не стоял бы перед камерой pic.twitter.com/WgFSfknW2w — Матч ТВ (@MatchTV) March 12, 2021

"Телеграф" напоминает, что в субботу, 13 марта, в Чехии состоятся две гонки преследования. С расписанием и результатами всех гонок на 9-м этапе Кубка мира по биатлону можно ознакомиться у нас на сайте.