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9-й этап Кубка мира по биатлону: расписание и результаты гонок в Нове-Место

9-й этап Кубка мира по биатлону: расписание и результаты гонок в Нове-Место
Обновлено 11:54 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер ibu_wc

В четверг, 11 марта, в чешском Нове-Место начинается девятый этап Кубка мира по биатлону 2020/21. В программу соревнований вошли спринты, гонки преследования, а также две смешанные эстафеты. С расписанием и результатами гонок можно ознакомиться ниже.

Сборную Украины по биатлону дисквалифицировали на Кубке мира в Чехии (видео)

Расписание и результаты гонок на 9-м этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место (обновляется)

  • 11.03.2021 - 18:30 - Спринт, мужчины
  • 12.03.2021 - 18:30 - Спринт, женщины
  • 13.03.2021 - 15:45 - Гонка преследования, мужчины
  • 13.03.2021 - 18:15 - Гонка преследования, женщины
  • 14.03.2021 - 11:25 - Смешанная эстафета
  • 14.03.2021 - 14:45 - Одиночная смешанная эстафета

В прямом эфире в Украине за ходом гонок онлайн можно наблюдать на телеканале "UA:Перший". Онлайн-трансляции гонок будут доступны по ссылке.

С результатами заездов на 8-м этапе Кубка мира по биатлону, который также состоялся в Чехии, можно ознакомиться у нас на сайте.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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