9-й этап Кубка мира по биатлону: расписание и результаты гонок в Нове-Место

В четверг, 11 марта, в чешском Нове-Место начинается девятый этап Кубка мира по биатлону 2020/21. В программу соревнований вошли спринты, гонки преследования, а также две смешанные эстафеты. С расписанием и результатами гонок можно ознакомиться ниже.
Расписание и результаты гонок на 9-м этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место (обновляется)
В прямом эфире в Украине за ходом гонок онлайн можно наблюдать на телеканале "UA:Перший". Онлайн-трансляции гонок будут доступны по ссылке.
С результатами заездов на 8-м этапе Кубка мира по биатлону, который также состоялся в Чехии, можно ознакомиться у нас на сайте.