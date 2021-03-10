9-й этап Кубка мира по биатлону: расписание и результаты гонок в Нове-Место

В четверг, 11 марта, в чешском Нове-Место начинается девятый этап Кубка мира по биатлону 2020/21. В программу соревнований вошли спринты, гонки преследования, а также две смешанные эстафеты. С расписанием и результатами гонок можно ознакомиться ниже.

Расписание и результаты гонок на 9-м этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место (обновляется)

11.03.2021 - 18:30 - Спринт, мужчины

12.03.2021 - 18:30 - Спринт, женщины

13.03.2021 - 15:45 - Гонка преследования, мужчины

13.03.2021 - 18:15 - Гонка преследования, женщины

14.03.2021 - 11:25 - Смешанная эстафета

14.03.2021 - 14:45 - Одиночная смешанная эстафета

В прямом эфире в Украине за ходом гонок онлайн можно наблюдать на телеканале "UA:Перший". Онлайн-трансляции гонок будут доступны по ссылке.

С результатами заездов на 8-м этапе Кубка мира по биатлону, который также состоялся в Чехии, можно ознакомиться у нас на сайте.