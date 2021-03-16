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Российская чемпионка попалась на распространении наркотиков

Российская чемпионка попалась на распространении наркотиков
Обновлено 17:21 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

В понедельник, 15 марта, в Москве на Рублевском шоссе была задержана чемпионка РФ по фристайлу Анна Орловская. По словам девушки, у которой был обнаружен героин, она занималась закладками. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

"Вчера в Москве была задержана Анна Орловская, при ней найден сверток с наркотическим веществом, предположительно героином. Девушка рассказала, что собиралась продать наркотики посредством закладок", - цитирует правоохранителей ТАСС.

При себе у Орловской обнаружили несколько свертков героина общей массой более 3,7 грамма, которые она должна была разнести по адресам. У спортсменки были выявлены телефоны, связки ключей и банковские карты. Анна также призналась, что успела сделать одну закладку.

В 2012 году Анна Орловская победила на чемпионате России в дисциплинах слоупстайл и хафпайп, В 2013 году спортсменка схлопотала двухлетнюю дисквалификацию за применение запрещенных препаратов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в России трагически погиб хоккеист.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

Наркотики, Россия, Героин, Фристайл, Анна Орловская.
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