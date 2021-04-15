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Сборная Украины по футзалу пробилась на Евро-2022

Сборная Украины по футзалу пробилась на Евро-2022
Обновлено 16:38 Сегодня Телеграф Фото: УАФ

Национальная команда Украины по футзалу завоевала путевку на чемпионат Европы, который пройдет в Нидерландах в 2022 году. Об этом информирует официальный сайт УЕФА.

Сообщается, что наша команда стала шестой среди лучших команд, которые заняли второе место в группе отбора на ЧЕ-2022. Это обстоятельство позволило "Желто-синим" квалифицироваться на финальный турнир. Примечательно, что у украинцев осталась одна игра в запасе, однако матч с Албанией был отменен из-за ситуации с коронавирусом в балканской стране.

Турнирная таблица отборочной группы сборной Украины:

Рейтинг вторых команд в отборе:

Евро-2022 по футзалу пройдет в Нидерландах с 19 января по 6 февраля 2022 года. Турнир впервые пройдет в новом формате, который предусматривает проведение соревнований раз в четыре года (было каждые два года), а также 16 участников вместо 12. Отметим, сборная Украины дважды становилась серебряным призером Евро по футзалу (2001 и 2003 годы).

Список участников финального турнира: Азербайджан, Босния и Герцеговина, Хорватия, Финляндия, Грузия, Италия, Казахстан, Нидерланды (хозяева), Польша, Португалия (обладатели титула), Россия, Словакия, Словения, Испания, Украина.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинские тяжелоатлеты выиграли медальный зачем на чемпионате Европы в Москве.  

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Футзал, Сборная Украины по футзалу.
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