В России застрелился четырехкратный чемпион мира

В России покончил с жизнью прославленный спортсмен, четырехкратный чемпион мира по хоккею с мячом, Роман Гейзель. Об этом сообщает "Советский Спорт"

Сообщается, что легендарный 40-летний игрок "Кузбасса", выступавший на позиции вратаря, застрелился в Кемерово.

Практически всю свою карьеру Гейзель провел в кемеровском клубе (1998-2012) и лишь один сезон он отыграл за новосибирский "Сибсельмаш". Игрок участвовал в шести чемпионатах мира по хоккею с мячом, выиграв вместе со сборной России четыре золотых награды, а также два "серебра".

В РФ его результаты поскромнее - четыре "серебра" и шесть "бронз" в чемпионате страны, а также два раза его "Кузбасс" становился обладателем Кубка России.

Ранее сообщалось о смерти 18-летнего футболиста в России.