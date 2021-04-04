В России во время матча умер 18-летний футболист

В воскресенье, 4 апреля, во время футбольного матча, что проходил на стадионе "Торпедо" в Орехово-Зуеве (Московская область) умер игрок молодежного состава команды "Знамя Труда" Никита Сидоров.

18-летнему Никите стала плохо во время поединка и практически сразу же футболист скончался. Предварительной причиной смерти называется аневризма сосудов головного мозга. Официального заключения врачей пока нет.

"Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Никиты", - гласит сообщение пресс-службы клуба в Instagram.

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Отметим, прошлым летом в футболиста "Знамени Труда" во время тренировки угодила молния. После реанимации игрок был выписан из больницы.

Ранее сообщалось о смерти английского футболиста, капитана футбольного клуба "Йовил Таун".