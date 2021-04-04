В России во время матча умер 18-летний футболист

В воскресенье, 4 апреля, во время футбольного матча, что проходил на стадионе "Торпедо" в Орехово-Зуеве (Московская область) умер игрок молодежного состава команды "Знамя Труда" Никита Сидоров.
18-летнему Никите стала плохо во время поединка и практически сразу же футболист скончался. Предварительной причиной смерти называется аневризма сосудов головного мозга. Официального заключения врачей пока нет.
"Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Никиты", - гласит сообщение пресс-службы клуба в Instagram.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Отметим, прошлым летом в футболиста "Знамени Труда" во время тренировки угодила молния. После реанимации игрок был выписан из больницы.
Ранее сообщалось о смерти английского футболиста, капитана футбольного клуба "Йовил Таун".