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Датский спортсмен на соревнованиях в Киеве подхватил коронавирус и улетел домой в капсуле (фото и видео)

Датский спортсмен на соревнованиях в Киеве подхватил коронавирус и улетел домой в капсуле (фото и видео)
Обновлено 21:55 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм

Спортсмен из Дании Виктор Аксельсен, выигравший серебряную медаль на соревнованиях по бадминтону в Киеве, заразился коронавирусом. 

Вместо того, чтобы проверять, как "ковидных" пациентов лечат в Украине, он заказал себе специальную капсулу и чартерный рейс, после чего улетел на родину. 

Об этом сообщил в Инстаграм его тренер и советник Б.С. Кристиансен. 

"Никто не знает, как будет протекать коронавирусная болезнь. И было бы очень неприятно, если бы Виктор оказался одним из тех, у кого развилась тяжелое течение болезни, пока он лежит в номере отеля в Украине, где нам было бы очень сложно помочь ему правильным лечением, диетой, витаминными добавками, тренажерами и др", - написал он. 

Кристиансен отметил, что не хотел подвергать риску возможность участия Аксельсена на предстоящих Олимпийских играх в Токио, а потому было принято решение как можно быстрее вывезти спортсмена в Данию. 

 
 
 
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Публикация от B.S. Christiansen (@b.s.christiansen)

 

Процесс транспортировки пациента прошел успешно, а Аксельсен выдержал полет в контейнере, "как настоящий спортсмен". 

 
 
 
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Публикация от Viktor Axelsen(@viktoraxelsen)

 

Как сообщалось ранее, Евросоюз может открыть границы для вакцинированных украинцев.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 286

Все по теме:

Киев, Дания, Бадминтон, Коронавирус, Covid-19, Виктор Аксельсен.
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