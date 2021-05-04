Датский спортсмен на соревнованиях в Киеве подхватил коронавирус и улетел домой в капсуле (фото и видео)

Спортсмен из Дании Виктор Аксельсен, выигравший серебряную медаль на соревнованиях по бадминтону в Киеве, заразился коронавирусом.

Вместо того, чтобы проверять, как "ковидных" пациентов лечат в Украине, он заказал себе специальную капсулу и чартерный рейс, после чего улетел на родину.

Об этом сообщил в Инстаграм его тренер и советник Б.С. Кристиансен.

"Никто не знает, как будет протекать коронавирусная болезнь. И было бы очень неприятно, если бы Виктор оказался одним из тех, у кого развилась тяжелое течение болезни, пока он лежит в номере отеля в Украине, где нам было бы очень сложно помочь ему правильным лечением, диетой, витаминными добавками, тренажерами и др", - написал он.

Кристиансен отметил, что не хотел подвергать риску возможность участия Аксельсена на предстоящих Олимпийских играх в Токио, а потому было принято решение как можно быстрее вывезти спортсмена в Данию.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от B.S. Christiansen (@b.s.christiansen)

Процесс транспортировки пациента прошел успешно, а Аксельсен выдержал полет в контейнере, "как настоящий спортсмен".

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Как сообщалось ранее, Евросоюз может открыть границы для вакцинированных украинцев.