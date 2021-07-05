Фейерверк убил вратаря сборной Латвии по хоккею

В США во время торжественных мероприятий, посвященных Дню независимости, погиб вратарь хоккейной сборной Латвии и клуба "Коламбус" Матисс Кивлениекс.

Как сообщает Delfi, причиной гибели стало попадание бракованного фейерверка.

В сообщении отмечается, что Кивлениекс вместе с другими игроками "Коламбуса" присутствовал на праздничном мероприятии, во время которого прозвучал торжественный салют.

Один из пиротехнических снарядов полетел в другую сторону и угодил хоккеисту в грудь, отчего тот погиб.

На момент смерти Кивлениексу было 24 года.

"Уход Матисса – большая потеря не только для латвийского хоккея, но и для всей нации", - сообщили в Латвийской хоккейной федерации.

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