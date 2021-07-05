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Фейерверк убил вратаря сборной Латвии по хоккею

Фейерверк убил вратаря сборной Латвии по хоккею
Обновлено 19:21 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

В США во время торжественных мероприятий, посвященных Дню независимости, погиб вратарь хоккейной сборной Латвии и клуба "Коламбус" Матисс Кивлениекс. 

Как сообщает Delfi, причиной гибели стало попадание бракованного фейерверка. 

В сообщении отмечается, что Кивлениекс вместе с другими игроками "Коламбуса" присутствовал на праздничном мероприятии, во время которого прозвучал торжественный салют. 

Один из пиротехнических снарядов полетел в другую сторону и угодил хоккеисту в грудь, отчего тот погиб. 

На момент смерти Кивлениексу было 24 года. 

"Уход Матисса – большая потеря не только для латвийского хоккея, но и для всей нации", - сообщили в Латвийской хоккейной федерации. 

Как сообщалось ранее, украинскому футболисту Руслану Малиновскому может понадобиться операция. Причина заключается в грыже живота, из-за которой тот показал слабые результаты на Евро-2020.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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США, Латвия, Матисс Кивлениекс.
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