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Олимпиада только для VIP-ов: в Японии удивили кардинальным решением

Олимпиада только для VIP-ов: в Японии удивили кардинальным решением
Обновлено 10:23 Сегодня Телеграф

В Японии рассматривают возможность того, чтобы сделать церемонию открытия грядущей Олимпиады только для VIP-персон.

Об этом со ссылкой на достоверные источники в правительстве сообщает местная газета Asahi.

Такой шаг назвали вынужденным, чтобы избежать рисков заражения коронавирусом. 

Планируется, что посетить торжественную церемонию 23 июля в Токио смогут важные иностранные гости, дипломаты и спонсоры Олимпиады. Естественно, количество приглашенных будет ограниченным: не 10 000 человек, как планировали ранее, а в разы меньше.

Также из-за пандемии все мероприятия после 21:00 будут проходить без зрителей, а в остальное время загрузка стадионов будет не более 50%. Кроме того, в числе зрителей будут только японцы, иностранные гости допущены не будут.

Как ранее сообщал "Телеграф", коронавирус не повлияет на проведение Олимпийских игр в Токио. Об этом заявил вице-президент Международного олимпийского комитета Джон Коутс. Изначально соревнования должны были пройти летом 2020 года, но из-за пандемии Игры перенесли над 2021 год.

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
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Олимпийские игры, Япония, Токио, Олимпиада, Карантин, Пандемия.
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