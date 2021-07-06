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Полная разруха: в каких условиях тренируются украинские летающие лыжники

Полная разруха: в каких условиях тренируются украинские летающие лыжники
Обновлено 17:21 Сегодня Телеграф Тикток

Уже ближайшей зимой (а если быть более точным - в феврале) пройдут зимние Олимпийские игры, которые состоятся в столице Китая - городе Пекин. Одним из зимних олимпийских видов спорта являются прыжки на лыжах с трамплина, которые представлены и в нашей стране. Однако условия, в которых тренируются украинские лыжники-прыгуны - ужасающие. Не для олимпийских медалей, если выразиться максимально толерантно.

К примеру, на одном из видео в Тиктоке можно увидеть вот такие условия из Карпат, а точнее - города Кременец Тернопольской области. Выглядит это примерно так:

А вот и видео, которое можно найти на просторах Ютуба:

С многочисленных фото, опубликованных на фейсбук-странице Федерации Лыжного Спорта Украины, можно увидеть для сравнения условия из соседней Румынии, где наши спортсмены в июне этого года проводили учебное-тренировочные сборы. "Небо и земля" - это мягко сказано.


Ранее "Телеграф" также сообщал, как выглядят условия подготовки украинских олимпийцев по санному спорту, которым тоже вскоре учавствовать в зимних Олимпийских играх в Пекине.

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Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
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Все по теме:

Лыжи, Разруха, Олимпийский виды спорта, Прыгуны на лыжах.
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