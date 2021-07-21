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Пытался затеряться среди японцев: штангист из Уганды сбежал с Олимпийской базы в поисках лучшей жизни

Пытался затеряться среди японцев: штангист из Уганды сбежал с Олимпийской базы в поисках лучшей жизни
Обновлено 09:34 Сегодня Телеграф

Тяжелоатлет из национальной сборной Уганды сбежал с территории Олимпийской деревни в Токио (Япония) в поисках лучшей жизни.

Об этом в среду, 21 июля, сообщает Telegram-канал "Baza".

Согласно информации, 20-летний штангист из Уганды Джулиус Секитолету покинул базу своей сборной, предварительно оставив записку. В ней спортсмен рассказал, что не хочет возвращаться в Уганду и планирует найти работу в Японии, а свои вещи попросил передать жене. Послание обнаружили медики, которые пришли брать у африканцев анализ на коронавирус.

Однако скрыться в Токио для Секитолету оказалось делом невозможным. Парня сразу же после обнаружения бегства объявили в розыск и отыскали через несколько дней.

Штангиста ожидает депортация, что его ждёт дома  — неизвестно.

Напомним, что в этом году на Олимпиаде в целях минимизации контактов между спортсменами были придуманы антисекс-кровати. Их уже успел протестировать ирландский спортсмен.

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Александр Лапин
Автор: Александр Лапин
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Все по теме:

Токио, Уганда, Побег, Олимпиада-2020, Спортсмен, Африканец, Джулиус Секитолету.
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