Пытался затеряться среди японцев: штангист из Уганды сбежал с Олимпийской базы в поисках лучшей жизни

Тяжелоатлет из национальной сборной Уганды сбежал с территории Олимпийской деревни в Токио (Япония) в поисках лучшей жизни.

Об этом в среду, 21 июля, сообщает Telegram-канал "Baza".

Согласно информации, 20-летний штангист из Уганды Джулиус Секитолету покинул базу своей сборной, предварительно оставив записку. В ней спортсмен рассказал, что не хочет возвращаться в Уганду и планирует найти работу в Японии, а свои вещи попросил передать жене. Послание обнаружили медики, которые пришли брать у африканцев анализ на коронавирус.

Однако скрыться в Токио для Секитолету оказалось делом невозможным. Парня сразу же после обнаружения бегства объявили в розыск и отыскали через несколько дней.

Штангиста ожидает депортация, что его ждёт дома — неизвестно.

Напомним, что в этом году на Олимпиаде в целях минимизации контактов между спортсменами были придуманы антисекс-кровати. Их уже успел протестировать ирландский спортсмен.