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Пробежать "Долину смерти" и выжить: украинец стал вторым на самом сложном ультрамарафоне мира (фото)

Пробежать "Долину смерти" и выжить: украинец стал вторым на самом сложном ультрамарафоне мира (фото)
Обновлено 08:35 Сегодня Телеграф

При температуре воздуха в Украине +35-37 градусов многие люди, не находящиеся сутки напролет в зоне действия кондиционера, считают, что жить, действовать, соображать при такой жаре просто невозможно! И про тех, кто решится в жару под 50 градусов жары преодолевать свыше 200 км в безлюдной Калифорнийской долине, да еще с ощутимым набором высоты, вполне обоснованно подумает: "сумасшедшие!".

"Так и есть", – без обид согласятся ультрамарафонцы. Только им знаком кайф, который они получают, преодолев и немыслимые расстояния, и самих себя. Несмотря на то, что судорогой сводит ноги, пересыхает в горле и слезятся глаза. Несмотря на то, что призовых мест всего три. Но здесь ценным является каждый финиш. Да что там финиш? Каждый старт – это уже своеобразная победа!

И все же, сегодняшние аплодисменты предназначаются нашему соотечественнику, 32-летнему киевлянину Игорю Гоцуляку, который накануне принял участие в легендарном суперсложном 2021 Badwater 135 Ultramarathon, преодолел 135 миль (217,261 км) в районе пустыни Мохаве на западе США в штате Калифорния, при этом став серебряным призером! И понадобилось украинцу для этого 26,5 часа, точнее – 26:35:08. От лидера забега – 45-летнего американца Харви Льиса из Огайо его отделяло 45 минут.

Еще немного цифр: в эти дни температура в так называемой "Долине Смерти" отмечалась +48 градусов. Мировой рекорд наивысшей температуры воздуха – 134°F (по Фаренгейту) или 56,7°C (по Цельсию) здесь был зарегистрирован 10 июля 1913 года вблизи пункта Фернес-Крик.

Badwater прошлого года пришлось отменить из-за пандемии и связанного с ней карантина. В пресс-релизе нынешнего мероприятия отмечается, что здесь "до 100 сильнейших спортсменов мира соревнуются друг с другом и со стихиями".

Организаторы сообщили, что в 2021 году 84 спортсмена представляют семнадцать стран: Армению, Австралию, Канаду, Чешскую Республику, Сальвадор, Германию, Италию, Мексику, Нидерланды, Филиппины, Португалию, Россию, Словакию, Швецию, Украину, Великобританию, а также 29 штатов и территорий США.

В числе участников – 24 женщины и 60 мужчин. Самыми молодыми бегунами являются американцы - 28-летний Райан Фекто и 38-летняя Молли Мелтон Йонкер. Самая старшая женщина – Норма Робертс из Канады, ей 62 года. В отличие от их всех, самый старший мужчина – 76-летний Боб Беккер, финишировал тут уже трижды.

Всего же добежали до финиша ровно 50 ультрамарафонцев. Неплохие результаты показали 14 женщин-участниц. Последняя бегунья преодолела дистанцию за 42 часа 10 минут 36 секунд.

На сегодня рекордным является время, показанное в 2019 году японцем Ёсихико Исикава – 21:33:01 и спортсменкой из Польши Патрицей Березновской – 24:13:24.

Еще одна особенность дистанции: старт происходит в самой низкой точке Северной Америки, называемой Badwater, на отметке минус 86 метров ниже уровня океана. В дальнейшем ультраранеры преодолевают 3 горных перевала, чтобы финишировать на склонах одной из самых высоких вершин США (гора Уитни, 2548 метров).

Участники пробегают по местам с такими названиями, как Грибная Скала, Печь-Крик, Солт-Крик, Дьявольское кукурузное поле, Поле для гольфа Дьявола, Стовпайп-Уэлс, Панаминт-Спрингс, Дарвин, Килер, Алабама-Хиллз и Лоун-Пайн.

Каждый участник подписывает бумагу, что он добровольно подвергает себя предстоящему испытанию и освобождает от ответственности организаторов, если что-то случится. Также, по условиям марафона каждого бегуна должен сопровождать автомобиль с ассистентами, которые могут его кормить, поить, оказывать необходимую медицинскую помощь. Ну а в самом крайнем случае обязаны доставить его в ближайшее медучреждение. Игоря Гоцуляка также сопровождали и поддерживали друзья-марафонцы.

"Badwater 135 – это мой тест на iq, который я не прошел, – написал Игорь Гоцуляк еще до старта на своей страничке в соцсети. – Как показывает знак: не рекомендуется здесь гулять после десяти утра. А это значит что?! Правильно, завтра мы здесь будем бежать 217 км (135 миль). Радует только одно: у меня мощная команда поддержки – Владимир Кондратенко, Григорий Сундук, Алексей Кононенко! Так что включайте свои радиоприемники на максимальную громкость и следите онлайн. Осталось чуть больше суток.

Еще немного предыстории: впервые об этой гонке я услышал то ли когда курил и употреблял алкоголь, а может и чуть позже. Но точно помню, на первую 100-ку я ехал и уже мечтал об этом старте. Это была очень длинная история: я бегал 100-ку с недельным объемом 30-40 км, 200± километровые забеги, ничего не зная о питании по трассе, и как это важно. И вот сейчас я могу сказать: практически все, что было раньше – это подготовка к Бедвотеру. Это была моя лучшая подготовка и время настало. Время "делать ветер".

Товарищи по увлечению оценили успех Игоря.

"Молодец! Go-go Гоцуляк!", "Поздравляю с успешным финишем! Второе место – это невероятно круто! Да еще на самом сложнейшем ульрамарафоне!", "Игорь, это, похоже, то же самое, что Эверест, только наоборот".

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Ирина Левченко
Автор: Ирина Левченко
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Спорт, Бег, Ультрамарафон, Игорь Гуцуляк.
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