Четырехлетний спортсмен установил впечатляющий рекорд на полумарафоне в Одессе (фото, видео)

В Одессе 4-летний мальчик Лев Прищепа установил национальный рекорд на Таврийском полумарафоне.
Об этом 13 июня сообщили в местном Телеграм-канале "Одесса Инфо".
4-летний мальчик сумел преодолеть на беговеле 4,5 километра и теперь его имя официально занесли в книге рекордов Украины.
Сообщается, что пройденная дистанция была минимальной в одесском полумарафоне. На всем пути мальчика сопровождал его отец.
Фото и видео с места проведения марафона:
Напомним, как 21 мая, в Одессе установили необычный рекорд по игре в Counter Strike.
8 июня в ЮАР 37-летняя женщина за один раз родила сразу десять детей, став рекордсменкой и войдя в Книгу рекордов Гиннесса.