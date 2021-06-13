Четырехлетний спортсмен установил впечатляющий рекорд на полумарафоне в Одессе (фото, видео)

В Одессе 4-летний мальчик Лев Прищепа установил национальный рекорд на Таврийском полумарафоне.

Об этом 13 июня сообщили в местном Телеграм-канале "Одесса Инфо".

4-летний мальчик сумел преодолеть на беговеле 4,5 километра и теперь его имя официально занесли в книге рекордов Украины.

Сообщается, что пройденная дистанция была минимальной в одесском полумарафоне. На всем пути мальчика сопровождал его отец.

Фото и видео с места проведения марафона:

Напомним, как 21 мая, в Одессе установили необычный рекорд по игре в Counter Strike.

8 июня в ЮАР 37-летняя женщина за один раз родила сразу десять детей, став рекордсменкой и войдя в Книгу рекордов Гиннесса.