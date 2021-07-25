История медалиста Олимпиады Игоря Рейзлина круче любых книг по мотивации: вышел на пик карьеры только к 35 и всю жизнь тренируется с отцом

Игорь Рейзлин – украинский шпажист, который в возрасте 35 лет достиг пика своей карьеры. Спортсмен выступал как на чемпионатах мира, так и на проходящей в данный момент Олимпиаде в Токио. Что известно о его истории успеха, личной жизни и семье.

Обо всём этом Антон Рейзлин рассказал в своём интервью для Спорт Сегодня.

Сегодня, 25 июля, Рейзлин смог заполучить медаль на Олимпиаде. В полуфинале шпажист проиграл бой, однако в борьбе за бронзу взял своё. На данный момент возраст спортсмена составляет 37 лет, специалисты пророчат, что эта олимпийская медаль станет первой и последней для Антона.

Двумя годами ранее, на чемпионате мира по фехтованию Рейзлин также отличился своими успехами: стал единственным украинцем, которому удалось выиграть сразу две медали.

Путь к успеху спортсмена был совсем не лёгким. До этого Рейзлина преследовали сплошные неудачи: лучшим результатом до 2019-го года было 44-е место на ЧМ в 2009 году. "Что помогло достичь этого успеха именно сейчас? Многолетний тяжелый труд и упорство, поддержка семьи и, конечно, работа моего отца и тренера Дмитрия Игоревича Рейзлина, которому я обязан всем, что знаю и умею" – говорит спортсмен.

Фехтовальщик признался, что после соревнований испытывает полное опустошение. Однако, заполнить пустоту ему всегда помогает его семья: жена и сыновья.

Подробнее о бронзе Рейзлина на Олимпиаде 2021 ранее писал "Телеграф".