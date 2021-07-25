Скачать
Воскресенье, 25.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Олимпиада-2020
Украинский шпажист Рейзлин выиграл "бронзу" на Олимпиаде в Токио
Украинский шпажист Рейзлин выиграл "бронзу" на Олимпиаде в Токио
Брат и сестра завоевали "золото" в дзюдо на Олимпийских играх
Брат и сестра завоевали "золото" в дзюдо на Олимпийских играх
На Олимпиаде-2020 разыграли первый комплект медалей в фехтовании на рапирах
На Олимпиаде-2020 разыграли первый комплект медалей в фехтовании на рапирах
Японка Абе выиграла олимпийский турнир по дзюдо в весе до 52 кг
Японка Абе выиграла олимпийский турнир по дзюдо в весе до 52 кг

История медалиста Олимпиады Игоря Рейзлина круче любых книг по мотивации: вышел на пик карьеры только к 35 и всю жизнь тренируется с отцом

История медалиста Олимпиады Игоря Рейзлина круче любых книг по мотивации: вышел на пик карьеры только к 35 и всю жизнь тренируется с отцом
16:13 Сегодня Телеграф

Игорь Рейзлин – украинский шпажист, который в возрасте 35 лет достиг пика своей карьеры. Спортсмен выступал как на чемпионатах мира, так и на проходящей в данный момент Олимпиаде в Токио. Что известно о его истории успеха, личной жизни и семье.

Обо всём этом Антон Рейзлин рассказал в своём интервью для Спорт Сегодня.

Сегодня, 25 июля, Рейзлин смог заполучить медаль на Олимпиаде. В полуфинале шпажист проиграл бой, однако в борьбе за бронзу взял своё. На данный момент возраст спортсмена составляет 37 лет, специалисты пророчат, что эта олимпийская медаль станет первой и последней для Антона.

Двумя годами ранее, на чемпионате мира по фехтованию Рейзлин также отличился своими успехами: стал единственным украинцем, которому удалось выиграть сразу две медали.

Путь к успеху спортсмена был совсем не лёгким. До этого Рейзлина преследовали сплошные неудачи: лучшим результатом до 2019-го года было 44-е место на ЧМ в 2009 году. "Что помогло достичь этого успеха именно сейчас? Многолетний тяжелый труд и упорство, поддержка семьи и, конечно, работа моего отца и тренера Дмитрия Игоревича Рейзлина, которому я обязан всем, что знаю и умею" – говорит спортсмен.

Фехтовальщик признался, что после соревнований испытывает полное опустошение. Однако, заполнить пустоту ему всегда помогает его семья: жена и сыновья.

Подробнее о бронзе Рейзлина на Олимпиаде 2021 ранее писал "Телеграф". 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Александр Лапин
Автор: Александр Лапин
Просмотры: 191

Все по теме:

Фехтование, Бронза, Олимпиада-2020, Игорь Рейзлин.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Беринчик досрочно остановил "Русского молота" в бою на голых кулаках (видео)
02 Украинка Костевич остановилась в шаге от медали на Олимпиаде в Токио
03 На Олимпиаде в Токио побит мировой рекорд в плавании
04 На Олимпиаде в Токио разыграли первые медали в плавании
05 Китай идет в отрыв: тяжелоатлет из Поднебесной выиграл "золото" Олимпиады
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь