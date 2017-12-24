Маркевич: Фонсека продолжил то, что давно начал Луческу
Новости спорта: Экс-наставник Металлиста и Днепра назвал сильные и слабые стороны донецкого Шахтера.
"Сила Шахтера в том, что клуб сохранил свой сильный состав. Ну а новый тренер Паулу Фонсека продолжил то, что давно начал Мирча Луческу.
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Впрочем, "горнякам" работать еще есть над чем, ибо в чемпионате Украины дончане минувшей осенью потеряли много очков с теми соперниками, которых надо было легко побеждать. Особого улучшения требует оборона", – рассказал Мирон Маркевич в интервью газете Экспресс.