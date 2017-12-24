Маркевич: Фонсека продолжил то, что давно начал Луческу

"Сила Шахтера в том, что клуб сохранил свой сильный состав. Ну а новый тренер Паулу Фонсека продолжил то, что давно начал Мирча Луческу.

Впрочем, "горнякам" работать еще есть над чем, ибо в чемпионате Украины дончане минувшей осенью потеряли много очков с теми соперниками, которых надо было легко побеждать. Особого улучшения требует оборона", – рассказал Мирон Маркевич в интервью газете Экспресс.