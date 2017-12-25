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Коноплянка отдохнул в компании известного теннисиста
17:36 Сегодня Телеграф
Фото: Instagram
Новости спорта: Евгений Коноплянка
Евгений Коноплянка, воспользовавшись паузой в немецкой Бундеслиге, отправился на отдых в Объединенные Арабские Эмираты.
В один из отпускных дней наш игрок встретил экс-первую ракетку мира Новака Джоковича, опубликовав совместный снимок в социальную сеть Instagram.
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Telegraf.com.ua
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