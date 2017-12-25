Коноплянка отдохнул в компании известного теннисиста

Евгений Коноплянка, воспользовавшись паузой в немецкой Бундеслиге, отправился на отдых в Объединенные Арабские Эмираты.

В один из отпускных дней наш игрок встретил экс-первую ракетку мира Новака Джоковича, опубликовав совместный снимок в социальную сеть Instagram.