Салах - о переходе в "Ливерпуль": Я приехал, чтобы выигрывать титулы

Футболист сборной Египта перебрался в Англию летом и стал открытием текущего чемпионата.

"Когда я подписал контракт с "Ливерпулем", я знал, что будет все по-другому, не так, как в "Роме", - цитирует Салаха Sky Sports. - Однако я быстро понял, что тренер хочет видеть от меня. Кроме того игроки высокого уровня к команде облегчили мою адаптацию.

У меня сложилось хорошее начало. Мы все играем на команду. Я всегда говорил, что я хочу, чтобы выиграть титулы. Я приехал сюда, чтобы выигрывать титулы".