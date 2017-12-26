Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Boxing Day 2017: расписание матчей 26 декабря Boxing Day 2017: расписание матчей 26 декабря
Новости: Владелец АЕК предложил своим игрокам миллион за проход "Динамо" Владелец АЕК предложил своим игрокам миллион за проход "Динамо"
Новости: Харлан и Хижняк – спортсмены года в Украине Харлан и Хижняк – спортсмены года в Украине
Новости: Рождественское фото в бикини от горячих серфингисток Рождественское фото в бикини от горячих серфингисток

Салах - о переходе в "Ливерпуль": Я приехал, чтобы выигрывать титулы

Мохаммед Салах
04:41 Сегодня Телеграф
terrikon.com

Новости спорта: Атакующий полузащитник "Ливерпуля" Мохаммед Салах доволен своей быстрой адаптацией в составе команды Юргена Клоппа.

Футболист сборной Египта перебрался в Англию летом и стал открытием текущего чемпионата.

Christmas coming: как встречают Рождество звезды мирового футбола (Фото)
Christmas coming: как встречают Рождество звезды мирового футбола (Фото)Читать полностью

"Когда я подписал контракт с "Ливерпулем", я знал, что будет все по-другому, не так, как в "Роме", - цитирует Салаха Sky Sports. - Однако я быстро понял, что тренер хочет видеть от меня. Кроме того игроки высокого уровня к команде облегчили мою адаптацию.

У меня сложилось хорошее начало. Мы все играем на команду. Я всегда говорил, что я хочу, чтобы выиграть титулы. Я приехал сюда, чтобы выигрывать титулы".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, АПЛ, Мохаммед Салах, Новости футбола, ФК Ливерпуль, Футбол.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Christmas coming: как встречают Рождество звезды мирового футбола (Фото)

Christmas coming: как встречают Рождество звезды мирового футбола (Фото)
Тайсон стал блондином

Тайсон стал блондином
Рождественское фото в бикини от горячих серфингисток

Рождественское фото в бикини от горячих серфингисток
История любви Луиса Суареса и Софии подойдет для голливудского фильма

История любви Луиса Суареса и Софии подойдет для голливудского фильма
Кто, где и с кем: игроки "Шахтера" на каникулах (Фото)

Кто, где и с кем: игроки "Шахтера" на каникулах (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Капитан "Милана" может продолжить карьеру в "Челси" Марлос – лучший игрок УПЛ по версии капитанов клубов Конте рассказал, что для него значит играть на Рождество

Последние новости

Названы киностудии, доминировавшие на рынке США в 2017 году СМИ: РФ в 2014 году запустила в соцсетях кампанию по дискредитации Майдана Убийственная доза смеха: свежие анекдоты 26 декабря
Сегодня читают в спорте
01 Биатлон. Мигда победил в спринте и впервые стал чемпионом Украины
02 "Реал" готов выложить 300 млн евро за дуэт игроков из АПЛ
03 Капитан "Милана" может продолжить карьеру в "Челси"
04 Футболистов АЕКа ждет солидный бонус, если греки пройдут "Динамо"
05 Марлос – лучший игрок УПЛ по версии капитанов клубов
Новости сегодня
07:35 В США в ресторане произошла стрельба
07:32 У Соломоновых Островов произошло землетрясение
07:25 Владелец АЕК предложил своим игрокам миллион за проход "Динамо"
07:13 "Новогоднее" перемирие: боевики таки открывали огонь
07:12 Рождественское поздравление от мадридского "Реала" (Видео)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Освобождение пленных: Порошенко дал распоряжения Освобождение пленных: Порошенко дал распоряжения
Новости: Постпред РФ в Минске рассказал о планах Кремля относительно Донбасса Москва озвучила свои планы относительно Донбасса
Новости: Украина получает летальное оружие из пяти стран ЕС Украина получает летальное оружие из пяти стран ЕС
Новости: Вот какими получились дети у самых красивых женщин мира (Фото) Вот какими получились дети у самых красивых женщин мира (Фото)
Добавить комментарий
0