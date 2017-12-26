Салах - о переходе в "Ливерпуль": Я приехал, чтобы выигрывать титулы
Новости спорта: Атакующий полузащитник "Ливерпуля" Мохаммед Салах доволен своей быстрой адаптацией в составе команды Юргена Клоппа.
Футболист сборной Египта перебрался в Англию летом и стал открытием текущего чемпионата.
"Когда я подписал контракт с "Ливерпулем", я знал, что будет все по-другому, не так, как в "Роме", - цитирует Салаха Sky Sports. - Однако я быстро понял, что тренер хочет видеть от меня. Кроме того игроки высокого уровня к команде облегчили мою адаптацию.
У меня сложилось хорошее начало. Мы все играем на команду. Я всегда говорил, что я хочу, чтобы выиграть титулы. Я приехал сюда, чтобы выигрывать титулы".