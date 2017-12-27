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Капитан "Зари" сыграл в футбол с маленьким сыном (Видео)
07:13 Сегодня Телеграф
Новости спорта: Травмированный капитан "Зари" в хорошем настроении проводит отпуск
Как и многие украинские футболисты, капитан "Зари" Никита Каменюка отправился в теплые края.
Игрок с семьей решили выбрать Арабские Эмираты в качестве места отдыха на зиму.
Помимо всего прочему, мужская половина семьи не забывает о футболе.
Отец с сыном решили размять ноги прямо в комнате отеля.
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Матвей Каменюка, что не удивительно, тоже хочет стать футболистом, как папа.
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