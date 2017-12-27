Капитан "Зари" сыграл в футбол с маленьким сыном (Видео)

Как и многие украинские футболисты, капитан "Зари" Никита Каменюка отправился в теплые края.

Игрок с семьей решили выбрать Арабские Эмираты в качестве места отдыха на зиму.

Помимо всего прочему, мужская половина семьи не забывает о футболе.

Отец с сыном решили размять ноги прямо в комнате отеля.

Всегда с мячом Публикация от Nikita Kamenyuka (@nnikkitta85) Дек 25, 2017 at 10:15 PST

Матвей Каменюка, что не удивительно, тоже хочет стать футболистом, как папа.