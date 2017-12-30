Ярмоленко рассказал о своей жизни в Дортмунде

"Говорят, что Дортмунд – маленький город, скучный. Я с этим не соглашусь, потому что то, что мне нужно для жизни, здесь есть. Да, если бы мне было 20 лет и мне нужны были клубы, дискотеки, рестораны, то, возможно, здесь было бы скучно. Но у меня уже двое детей бегают, и для меня главное – пойти с ними в какой-то парк или зоопарк, здесь это всё не хуже, чем в Киеве, поэтому я себя здесь комфортно чувствую.

Не могу сказать, что сильно отличается моя жизнь в Германии и на Украине. В Киеве я ехал на тренировку, приезжал домой, проводил время с семьёй и, может быть, вечером мог выйти с друзьями в ресторан покушать. Это было раз в неделю, два – максимум. Здесь нет того количества друзей, но они приезжают. В целом скучать не приходится.

В торговом центре узнают. Люди хотят сфотографироваться – без проблем. Если идёшь по улице, люди не особо узнают. У нас тут есть ярмарка, захотелось поехать, посмотреть, только два человека подошли, а так – спокойно хоть постоял, покушал хот-дог. Забыл, когда так делал в последний раз", — сказал форвард в интервью FootballHub.