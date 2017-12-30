Маркевич рассказал, какую сборную хочет возглавить

— Какие ваши главные впечатления от футбольного года в Украине?

— Есть, конечно, позитив, но есть и негатив. Позитив — это то, что две команде играют в еврокубках, это хорошо. А негатив — то, что у нас мало футболистов уровня сборной Украины. Меня интересует, кого можно порекомендовать главному тренеру национальной команды и кого можно посоветовать, кто может выполнять задачи.

— Что-то изменилось в нашем судействе в 2017 году?

— Я помню, когда ошибались не в сторону «Шахтера» и «Динамо». Сейчас судьи объективные и все команды в равных условиях. То, что ошибаются, это правда, но ошибаются в разные стороны.

Возможно, Бойко не надо было удалять Фреда. Но то, что судьи пытаются быть объективными, это правда. Я застал такие времена, когда на поле можно было не выходить, потому что рефери засуживали. Те времена прошли, но я о них могу долго рассказывать.

— Если бы Украина вышла на чемпионат мира, каким было бы ваше решение — бойкотировать или ехать на чемпионат мира?

— Я за то, чтобы ехать. И не просто играть, а хорошо играть. Показать миру, что у нас есть футбол и показать свою силу.

— Если бы Дед Мороз под Новый год предложил вам возглавить какую-то сборную, чтобы выступить с ней на чемпионате мира, какая это была бы команда?

— Испанию возглавил бы. Она подходит по духу, – сказал Маркевич.